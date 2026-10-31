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Artes Plásticas
31 de octubre de 2026 - 17:16

Falleció Sergio Buzó, el escultor paraguayo que creaba nanoesculturas

Sergio Buzó en su taller, con cabello oscuro y ondulado, camisa clara y expresión amigable, rodeado de esculturas coloridas.
Sergio Buzó junto a algunas de sus creaciones del proyecto «Nanos Guaraníes», caracterizado por fusionar elementos de la nanotecnología y estéticas futuristas.Gentileza

Sergio Buzó, reconocido por sus nanoesculturas elaboradas con residuos tecnológicos y sus recreaciones de figuras indígenas, falleció a los 49 años. Su madre, Mercedes Brítez, confirmó el deceso en una publicación en Facebook e informó que se produjo a causa de un paro cardíaco.

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El escultor paraguayo Sergio Rodrigo Buzó Brítez, conocido por sus creaciones en miniatura y sus originales nanoesculturas, falleció a los 49 años.

La noticia fue confirmada por su madre, Mercedes Brítez, a través de una publicación en Facebook.

Según informó su madre, el artista falleció a causa de un paro cardíaco. Su repentina partida generó profundo dolor entre sus familiares.

Lea más: Yby Yaú: artista autodidacta desarrolla diferentes técnicas

Figuras humanoides de Sergio Buzó en material reciclado, sosteniendo objetos que parecen armas, en un entorno exterior.
Ejemplo de esculturas elaboradas por el artista a partir de componentes electrónicos y materiales reutilizados, reflejando su distintivo lenguaje visual.

Quién era Sergio Buzó

Sergio Buzó nació en Paraguay en 1977 y cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José. Desde joven se interesó por el maquetismo y el dibujo, actividades que inicialmente desarrolló como pasatiempos.

De acuerdo con su biografía, comenzó a dedicarse a la escultura en metal en 2002. Autodidacta, desarrolló un lenguaje artístico propio, caracterizado por el uso del color, el movimiento y la luz, mediante la superposición de elementos planos para generar volumen.

El artista residía en Areguá y trabajaba bajo los principios de reducir, reciclar y reutilizar materiales.

Sus nanoesculturas y los Nanos Guaraníes

Entre sus trabajos más destacados se encontraban los Nanos Guaraníes, esculturas de pequeño formato elaboradas a partir de desechos tecnológicos, como componentes de computadoras y teléfonos celulares.

Con estas piezas, Buzó recreaba imágenes de indígenas locales de la prehistoria, combinadas con una estética futurista y postapocalíptica. Sus creaciones reutilizaban principalmente elementos de la nanotecnología y de equipos informáticos.

El proyecto NANO GUARANI fue seleccionado en agosto de 2011 por Texo, según consta en su trayectoria artística.

Su trayectoria y reconocimientos

Buzó participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Paraguay y Argentina. En 2006 realizó su primera muestra individual, denominada El Jardín de Sergio, en el Centro Cultural CENCAR.

Entre sus principales reconocimientos figuran el primer premio del Concurso de Escultura organizado por Amigos del Arte y el Centro Cultural Paraguayo Americano, en 2005, y el segundo puesto en el Concurso Juvenil de Escultura organizado por ambas instituciones, en 2010. También recibió una mención en el Premio Óscar Trinidad, en 2006.

Su trayectoria incluyó además encuentros internacionales de escultores y exposiciones en espacios culturales como el Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Manzana de la Rivera.

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