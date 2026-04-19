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19 de abril de 2026 - 10:46

Yby Yaú: artista autodidacta desarrolla diferentes técnicas

Claudio Bareiro, en sudadera azul, concentra su atención en un cuadro que representa a un hombre en una posición vulnerable, en un ambiente tranquilo.
Claudio Bareiro es un autodidacta que vive en Yby Yaú y desarrolla diferentes técnicas artísticas. Gentileza

En su niñez, Claudio Bareiro, de 40 años, realizaba dibujos y pintaba carátulas para los cuadernos de sus compañeros. Con el paso del tiempo, esa pasión fue creciendo y se animó a desarrollar otras técnicas, sin haber estudiado para ello. Los paisajes naturales, además de su curiosidad, fueron sus principales escuelas. Hoy es una persona que vive del arte y en los últimos tiempos incursionó en las esculturas.

Por Aldo Rojas

En su niñez, Claudio Bareiro dibujaba, pintaba y hacía letras para las portadas de los cuadernos de sus compañeros, sin saber que era el inicio de una actividad que le serviría para ganarse la vida. En su juventud no dejó de dibujar y pintar. Cuando culminó sus estudios secundarios, esa vocación de artista seguía creciendo en él.

Su curiosidad por seguir avanzando, a pesar de que en Yby Yaú no existía —y hasta ahora no existe— un lugar de formación para pintores hizo que aprendiera por sus propios medios. Fue adquiriendo conocimientos y habilidades teniendo como “escuela” su propia experiencia y, sobre todo, el gran deseo de seguir aprendiendo arte.

De hacer carátulas de cuaderno dio un gran paso y se inició como pintor letrista. Era contratado por los propietarios de locales comerciales que requerían dar a conocer el nombre de sus puestos de venta.

Así Claudio fue haciendo carrera y en poco tiempo ya era muy conocido en su ciudad, ubicada a 109 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

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Pero su curiosidad no terminó ahí y su pasión por el arte hizo que se interesara por otras técnicas. Su creatividad no paraba con el paso del tiempo y comenzó a pintar murales y cuadros.

Mural colorido en Yby Yaú con el texto 'CIUDAD DE YBY-YA'U' y representaciones artísticas de aves.
Un mural hecho por el artista Claudio Bareiro embellece el espacio público de Yby Ya'u.

Su técnica se ampliaba con el paso de los años en sus obras. Sus trabajos eran muy requeridos por los pobladores de su ciudad y también ya era conocido por personas que vivían en otros puntos del país.

Avanzando en otra técnica

Como artista, fue progresando al igual que su interés por sus diferentes facetas. Dijo que hace un tiempo empezó a experimentar con esculturas.

Escultura de león en tonos amarillos y marrones sobre base azul, rodeada de vegetación en un ambiente iluminado.
La escultura de un león es una de las últimas obras artísticas de Claudio Bareiro.

“Últimamente, en mis tiempos libres, estuve trabajando con esculturas; probé y tuvo una aceptación muy interesante. Son esculturas hechas con cemento”, explicó.