Yby Yaú: artista autodidacta desarrolla diferentes técnicas

En su niñez, Claudio Bareiro dibujaba, pintaba y hacía letras para las portadas de los cuadernos de sus compañeros, sin saber que era el inicio de una actividad que le serviría para ganarse la vida. En su juventud no dejó de dibujar y pintar. Cuando culminó sus estudios secundarios, esa vocación de artista seguía creciendo en él.

Su curiosidad por seguir avanzando, a pesar de que en Yby Yaú no existía —y hasta ahora no existe— un lugar de formación para pintores hizo que aprendiera por sus propios medios. Fue adquiriendo conocimientos y habilidades teniendo como “escuela” su propia experiencia y, sobre todo, el gran deseo de seguir aprendiendo arte.

De hacer carátulas de cuaderno dio un gran paso y se inició como pintor letrista. Era contratado por los propietarios de locales comerciales que requerían dar a conocer el nombre de sus puestos de venta.

Así Claudio fue haciendo carrera y en poco tiempo ya era muy conocido en su ciudad, ubicada a 109 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

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Pero su curiosidad no terminó ahí y su pasión por el arte hizo que se interesara por otras técnicas. Su creatividad no paraba con el paso del tiempo y comenzó a pintar murales y cuadros.

Su técnica se ampliaba con el paso de los años en sus obras. Sus trabajos eran muy requeridos por los pobladores de su ciudad y también ya era conocido por personas que vivían en otros puntos del país.

Avanzando en otra técnica

Como artista, fue progresando al igual que su interés por sus diferentes facetas. Dijo que hace un tiempo empezó a experimentar con esculturas.

“Últimamente, en mis tiempos libres, estuve trabajando con esculturas; probé y tuvo una aceptación muy interesante. Son esculturas hechas con cemento”, explicó.