Sinergia reúne cuatro miradas artísticas en “Tránsitos y Revelaciones”

Cuatro miradas artísticas compartirán un mismo espacio en la exposición “Tránsitos y Revelaciones”, que el colectivo de mujeres artistas Sinergia inaugurará este miércoles 4 de noviembre, a las 19:00, en el Espacio Miguel Acevedo del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino, Manzana de la Rivera.

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La muestra reunirá obras de Gloria Valle, Norma Annicchiarico, Osvaldina Servián y Carla Ascarza, quienes presentarán diferentes aproximaciones a la memoria, la identidad, los paisajes y la imaginación. A través de pinturas en distintos formatos, técnicas mixtas y objetos de arte, la propuesta plantea un encuentro entre lenguajes y búsquedas individuales, sin partir de una temática única.

Cuatro propuestas artísticas

Gloria Valle presentará pinturas en acrílico sobre lienzo inspiradas en la arquitectura tradicional del paisaje rural paraguayo. Sus obras recuperan antiguas construcciones mediante pinceladas expresivas, texturas visibles y tonalidades que evocan la naturaleza y la tierra. En composiciones sin presencia humana, la artista propone una mirada sobre la memoria colectiva, el paso del tiempo y los espacios que forman parte del patrimonio cultural.

Por su parte, Norma Annicchiarico exhibirá la serie “Crónicas urbanas de luz y color”, realizada en acrílico sobre lienzo. En ella, reinterpreta paisajes arquitectónicos y escenarios urbanos a través de perspectivas dinámicas, contornos definidos y contrastes cromáticos. Sus composiciones recorren edificios, calles y espacios cotidianos desde una mirada que combina la representación con la síntesis de las formas.

La propuesta de Osvaldina Servián, titulada “Arte y cultura, inspiraciones estéticas que nacen a partir de objetos de la artesanía paraguaya tales como la pantalla, el ñandutí y sombrero piri”, toma elementos de la artesanía nacional como punto de partida para una exploración pictórica. Mediante el acrílico sobre lienzo, la artista trabaja con formas geométricas, tramas y estructuras radiales que evocan los encajes del ñandutí y los tejidos del sombrero piri, trasladando estas referencias tradicionales a composiciones abstractas de diversos colores.

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Carla Ascarza, en tanto, presentará “La herencia del Daimon”, una serie de realismo simbólico con elementos surrealistas, desarrollada en óleo sobre lienzo, papel y objetos de arte. Sus obras construyen escenas en las que figuras femeninas, aves y elementos cotidianos se vinculan con interrogantes sobre la identidad y la memoria. La propuesta incluye además “Habitaciones del inconsciente, vestigios del Daimon”, una serie de pequeñas cajas de madera que integran dibujos y objetos tridimensionales, concebidas como espacios de evocación entre el sueño, el recuerdo y lo inexplicable.

El trabajo colectivo de Sinergia

La exposición marca una nueva etapa para Sinergia, colectivo que durante 2025 impulsó distintas actividades, entre ellas la muestra “Arte femenino en diálogo con la memoria urbana”, el encuentro participativo “Atelier Abierto y Café en el Staudt” y la feria “Arte en Navidad”.

A partir de esas experiencias, sus integrantes afianzaron una dinámica de trabajo basada en la colaboración y el intercambio, sin dejar de lado las búsquedas personales de cada artista. Para el colectivo, la diversidad de lenguajes constituye uno de sus principales rasgos y permite que las distintas propuestas convivan y establezcan nuevos diálogos.