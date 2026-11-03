La OSCA ofrecerá obras de Scriabin y Schubert en el Teatro Municipal

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este jueves 5 de noviembre un programa dedicado a dos compositores fundamentales del romanticismo musical: Alexander Scriabin y Franz Schubert. La presentación, bajo la dirección del maestro Luis Szarán, contará con la participación especial del pianista paraguayo Orlando Riveros, quien tendrá a su cargo el estreno en primera audición del “Concierto para piano y orquesta”, del compositor ruso.

La función será a las 20:00 en el Teatro Municipal de Asunción, con acceso libre y gratuito. El programa incluirá además la Sinfonía en do mayor “La Grande”, de Schubert, que cumple 200 años desde su creación.

El concierto para piano de Scriabin

Escrita en 1896, la única obra concertante para piano y orquesta de Alexander Scriabin (1872-1915) pertenece a su período creativo temprano, cuando su lenguaje musical todavía estaba fuertemente influenciado por Frédéric Chopin. Estrenada en Odessa en 1897, con el propio compositor como solista, la pieza exige un considerable despliegue técnico, con pasajes de gran virtuosismo, arpegios, juegos cromáticos y complejidades rítmicas.

Con el paso de los años, Scriabin desarrolló un lenguaje musical cada vez más personal, en el que confluyeron elementos del romanticismo tardío y nuevas exploraciones sonoras.

El encargado de interpretar esta obra será Orlando Riveros, pianista paraguayo nacido en 1993. Tras formarse en Paraguay, completó sus estudios de Interpretación Musical en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en Arkansas y una maestría en Illinois. Durante su formación recibió distinciones en competencias internacionales y participó en clases magistrales con reconocidos pianistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su regreso al país, Riveros interpretó junto a la OSCA el Concierto para piano Nº 3 de Serguéi Prokófiev, en su estreno nacional, y el Concierto para piano Nº 1 de Piotr Ilich Chaikovski, bajo la dirección de Szarán. Actualmente se desempeña como docente de piano y director académico del Conservatorio de Música Musicarte.

A 200 años de “La Grande”, de Schubert

La segunda obra del programa será la Sinfonía en do mayor “La Grande”, de Franz Schubert (1797-1828), considerada una de las piezas cumbre del romanticismo sinfónico. Compuesta en 1826, fue una obra que el músico no llegó a escuchar en una interpretación pública durante su vida. Aunque la presentó a la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, la pieza fue considerada demasiado extensa y difícil para ser interpretada en aquel momento.

Años después de su muerte, Robert Schumann descubrió la partitura en casa del hermano del compositor y quedó fascinado por ella. La obra llegó finalmente al público en 1839, en una interpretación dirigida por Felix Mendelssohn. Schumann se refirió a sus dimensiones y desarrollo musical como “longitudes celestiales”.

Estructurada en cuatro movimientos y con una duración aproximada de cincuenta minutos, “La Grande” despliega una amplia variedad de recursos melódicos y rítmicos. Desde su célebre comienzo, marcado por los cornos, hasta su final de carácter triunfal, la sinfonía recorre distintos climas expresivos y anticipa elementos que posteriormente desarrollarían compositores como Johannes Brahms, Anton Bruckner y Gustav Mahler.