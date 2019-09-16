Jennifer López triunfa en la taquilla con “Estafadoras de Wall Street”

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la secuela de It sumó este fin de semana 40,7 millones de dólares.

El director argentino Andy Muschietti se pone de nuevo al frente del terror de It en una segunda parte en la que actores como James McAvoy, Jessica Chastain o Bill Hader se ven las caras con el malvado Pennywise.

Por su parte, Jennifer López y Constance Wu triunfaron con Estafadoras de Wall Street, que superó las expectativas de los expertos al anotarse en su estreno 33,2 millones de dólares.

Esta cifra marcó el récord en un estreno en EE.UU. para una película del estudio STX y también es el mejor lanzamiento para una cinta protagonizada por López.

Junto a otras actrices como Julia Stiles, Lili Reinhart o la cantante Cardi B, y bajo la dirección de Lorene Scafaria, Estafadoras de Wall Street narra la historia real de un grupo de bailarinas de “striptease” que crearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

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El podio de este fin de semana lo completó la cinta de acción Presidente bajo fuego, que consiguió 4,4 millones de dólares.

Morgan Freeman y Gerard Butler repiten en esta nueva entrega de la saga aunque esta vez sus papeles son algo diferentes: el primero es ahora el presidente de EE.UU. mientras que el personaje del segundo pasa de ser una persona de total confianza para el Gobierno a uno de sus enemigos más buscados.

La cuarta posición fue para la comedia para adultos Chicos buenos, que ingresó 4,3 millones de dólares.

Por último, la nueva versión de El Rey León se embolsó 3,5 millones de dólares.