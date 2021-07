Documental de Aramí Ullón “Apenas el sol” recibe Premio FIPRESCI

Este sábado 10 de julio, la película documental “Apenas el sol” (Nothing but the Sun) de la directora paraguaya Arami Ullón, recibió en Turquía el prestigioso Premio FIPRESCI otorgado por la Federación Internacional de la Crítica Cinematográfica (The International Federation of Film Critics).