Historias de ficción y realidad, cruzadas por el fútbol

El auditorio de Music Hall albergó a esta actividad, exclusiva para invitados, en la que se pudo disfrutar de este largometraje estrenado en 1997 y que presenta tres historias, como si se trataran del primer tiempo, el segundo tiempo y el alargue de un partido de fútbol. Estas tres historias sumergen al espectador en diferentes paisajes y contextos sociales del país trasandino, en los que se destaca el aspecto social de este deporte.

“Es una película que narra muy bien lo que somos nosotros. El chileno, en particular, es muy cariñoso con el extranjero, somos creo muy buenas personas, amables, atentos, al igual como lo son ustedes los paraguayos. Acá yo me he encontrado con una grata novedad, que es que son muy amables, cariñosos y serviciales. Eso muy pocas veces se da y habla muy bien de ustedes”, señaló el jugador chileno Marcelo Díaz, actual integrante del plantel del Club Libertad, antes de la proyección.

El ex arquero de la Albirroja, Justo Villar, recordó su paso por el club chileno Colo-Colo y también sus orígenes en su Cerrito natal. “Lo que relata esta película es que todo, al fin y al cabo, tiende a tirar a lo que es la vida. Aparte de ser futbolistas profesionales, también tenemos una vida como seres humanos en una sociedad donde vivimos y convivimos con errores y aciertos”, expresó.

“No le crea”, “Último gol gana” y “Pasión de multitudes” son las tres historias que presenta esta película, en la que se mezclan el drama y la comedia. “Historias de fútbol” es el primer largometraje de Wood, que se ha ganado el reconocimiento del público y la crítica internacional con películas como “Machuca” (2004), “Violeta se fue a los cielos” (2011) y “Araña” (2019).