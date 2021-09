“Si nos dejan”, una telenovela que apuesta al feminismo

“En cada capítulo tu vas a ver cosas muy buenas. Se toca el tema de la mujer, de los prejuicios, del amor y no nada más está basada en una pareja protagonista. Hay muchas historias, muchos personajes y todos tienen su historia”, señaló la actriz Mayrín Villanueva, quien interpreta a Alicia Montiel, la esposa de un respetado y popular periodista de televisión que abruptamente se encuentra con que su familia de ensueño no es tal.

La actriz agregó que la telenovela, escrita por Fernando Padrón, también habla de las posibilidades que tienen las personas de salir y hacer algo nuevo. “No porque tengas 50 años se te termina la vida, te dedicas ya a no hacer nada y todos tus sueños se olvidan. Es algo muy interesante y muchas mujeres llegan y me dicen ‘gracias a esto se me despertó esa necesidad de volver a hacer cosas, que tengo el permiso de hacer cosas, y no importa el tiempo”.

Villanueva, que el próximo 8 de octubre cumplirá 50 años, señaló que se relacionó con su personaje de manera personal ya que la hizo reflexionar acerca de su vida y su carrera. “La actuación es jugar a vivir vidas que no son. Es parte de esta pasión que el que llega y toca la actuación no se quiere mover de aquí porque de verdad es algo muy divertido. Es algo que te llena de vida, de energía. Ya llevo 25 años trabajando como actriz y el avance es impresionante, el aprendizaje, la gente que conoces es algo maravilloso”, expresó la intérprete de novelas como “Una familia con suerte”, “Yo amo a Juan Querendón”, “Amigas y rivales”, entre otras.

Por su parte, el actor brasileño Marcus Ornella señaló que “Si nos dejan” también aborda temas como el Alzheimer, la violencia intrafamiliar “y varios temas actuales que son importantes”. Mientras Villanueva complementó que otro tema que atraviesa a una de las historias es la adicción a los videojuegos y las redes sociales.

Estilo cinematográfico

Ornellas comentó que “Si nos dejan” fue realizada como “un híbrido entre serie, telenovela y película de cine”. “No trabajamos en el clásico criss-cross que son tres cámaras a la vez, trabajamos con dos máximo y casi todas las escenas las hacemos con una cámara. Eso te da un margen para cuidar el producto y eso se ve reflejado en la pantalla”, detalló y señaló que en el equipo detrás de cámaras hay profesionales de la televisión y el cine.

Resaltaron además que la estructura de esta telenovela es la de un melodrama clásico, ya que está basada en la historia colombiana “Señora Isabel”, y también en la versión mexicana “Mirada de mujer”, de 1997. “Está actualizada y se metieron temas que no existían en la otra historia para poder hacerla más actual”, acotó Villanueva.

La telenovela tendrá 85 capítulos, los cuales ya fueron todos grabados.

El éxito de las telenovelas turcas

Otro aspecto que abordaron, durante la rueda de prensa, fue el éxito que tienen en la región las producciones turcas, que son mucho más conservadoras que las ficciones iberoamericanas.

“Siempre me pregunto ¿cuál es la llave del éxito de una telenovela? Y no se sabe. Tienen mucho más clausuras que las telenovelas mexicanas, pero son muy buenas y te mantienen interesado”, expresó Villanueva.

“Creo que es un ejemplo de que el melodrama sigue vivo y que la gente sigue teniendo interés en ese tipo de historias. Las historias turcas a veces pasan toda una temporada, ochenta capítulos para que exista un beso, pero la gente lo ve. Creo que tenemos que aprender de eso para mejorar nuestro producto, creo que es válido, hay que mejorar y hay que seguir evolucionando. No hay una fórmula perfecta de un producto para que sea exitoso, sino que hay que estar constantemente buscando perfeccionarlo”, concluyó Ornellas.