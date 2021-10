Así despidieron los actores de “Friends” a James Michael Tyler

“Friends no sería lo mismo sin vos. Gracias por las risas que trajiste al show y a todas nuestras vidas. Te vamos a extrañar mucho #JamesMichaelTyler”, escribió Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram. La actriz, que encarnó a Rachel, el eterno amor platónico de Gunther, acompañó la publicación con el vídeo de la escena en que este le confiesa sus sentimientos.

Lea más: Muere el actor James Michael Tyler, de la serie “Friends”

“Gunther, te amo. Probablemente no de la misma manera. Pero lo hago. Y cuando esté en un cafetería tomando un café, o vea un hombre con una cabellera más brillante que el sol, voy a pensar en vos”, añade Rachel, a modo de despedida.

La escena es observada atentamente por Ross, el personaje interpretado por David Schwimmer. El actor expresó en su cuenta de Instagram: “James, gracias por haber interpretado un rol tan maravilloso e inolvidable en Friends y por ser un caballero con un corazón tan grande por todos lados fuera de la pantalla. Te vamos a extrañar, compañero”.

Courteney Cox, quien interpretó a Mónica, expresó: “El tamaño de la gratitud que trajiste a la sala y nos mostraste todos los días en el set, es del tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido. Que descanses en paz James”. La actriz acompañó la publicación en Instagram con una foto de Tyler.

Lea más: Reunión de “Friends” revela que Ross y Rachel casi fueron pareja fuera del set

Phoebe, otro de los personajes infaltables en el “Central Perk” con sus peculiares conciertos, también le rindió homenaje al intérprete del mesero rubio de la cafetería. La actriz Lisa Kudrow hizo alusión a la canción de la serie “I’ll be there for you” (Yo estaré para tí), interpretada por The Rembrandts.

“James Michael Tyler, te extrañaremos. Gracias por estar ahí para todos nosotros”, expresó en Instagram.

Con la fotografía de una escena entre Gunther y Joey, Matt Le Blanc también le rindió homenaje a Tyler en Instagram. “Tuvimos muchas risas compañero. Te vamos a extrañar. Descansa en paz amigo”, señala la publicación.

Lea más: Las estrellas de “Friends” viajan al pasado entre lágrimas y abrazos

“En James Michael Tyler ayer perdimos a un buen amigo. Gunther, te vamos a extrañar”, manifestó a su vez Matthew Perry, en actor que dio vida a Chandler, en su cuenta oficial de Twitter. Finalmente, lo despidió con un juego de palabras cambiando el “rest” de descansar por el “read” de leer. “Lee en paz”, agregó.