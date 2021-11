Asociación Internacional de Documentalistas (IDA) nomina a “Apenas el sol” como Mejor Película

El documental de la cineasta paraguaya Arami Ullón sigue su exitoso recorrido internacional, esta vez cosechando una nominación a uno de los premios más importantes para películas del género documental. “Apenas el sol” integra el listado de los diez largometrajes que se disputarán el premio a la Mejor Película, en una ceremonia que se realizará el próximo 5 de febrero en los estudios Paramount de Los Ángeles, Estados Unidos.

Lea más: “Es un gran logro del equipo”, afirma Aramí Ullón tras doble postulación al Óscar

Según detalla Ricardo Gallegos, en el sitio La Estatuilla, “ocho de los últimos diez ganadores de Mejor Documental en los IDA Awards han pasado a ser nominados al Óscar”. Agrega que dicha lista incluye a “Crip Camp”, “For Sama”, “Minding the Gap” y “The Look of Silence”.

“La selección de Paraguay para el Óscar, “Apenas el sol” de Arami Ullón, recibió la merecida nominación a Mejor Largometraje Documental: es una mención importante que sin duda le da un empuje importante rumbo al anuncio de finalistas del Óscar”, añade la publicación.

Las otras películas que compiten con “Apenas el sol” son: “Faya Dayi”, de Jessica Beshir; “Flee”, de Jonas Poher Rasmussen; “In the Same Breath”, de Nanfu Wang; “Summer of Soul”, Ahmir “Questlove” Thompson; “Wojnarowicz: F**K You F*ggot F**ker”, de Chris McKim; “Writing with Fire”, de Rintu Thomas; “North By Current”, de Angelo Madsen Minax; y “Not Going Quietly”, Nicholas Bruckman.

El largometraje de Aramí Ullón, centrado en la problemática del pueblo Ayoreo, se convirtió en la primera película paraguaya que buscará competir por el Óscar en dos categorías, en forma simultánea. La Academia de Cine de Hollywood aceptó la postulación del filme para las categorías de Mejor Película Internacional, en representación de Paraguay; y Mejor Largometraje Documental.