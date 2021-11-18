Título original: Harry Potter and the Philosopher’s Stone
Dirección: Chris Columbus
Guión: Steve Kloves (basado en una novela de J.K. Rowling)
Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick Davis, John Hurt, Richard Griffiths, Fiona Shaw, Julie Walters, Tom Felton, Harry Melling
Calificación: Apta para todo público
Duración: 152 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 21:00 (XD y D-Box, en español); 17:30 (XD y D-Box, subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:45; 21:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 17:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 21:35 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 16:20 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 16:20 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:00 (solo sábado y domingo, doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 18:45 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 15:10 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:15 (solo sábado y domingo, doblada).