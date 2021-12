“Jubentú”: sueños en la gran pantalla

“El proyecto realmente estaba en la cabeza de Ricardo y se empezó a hablar con gente amiga, yo llegué así al equipo”, comentó el actor Victor Tremme Cáceres, quien también forma parte del equipo de producción. Destacó que la realización de “Jubentú” fue “un trabajo de hormiga”.

Lea más: “Jubentú”: película paraguaya se estrena el 2 de diciembre en salas de cine

Una de las historia de la trama presentará a Alejandro (Ricardo Morínigo), un emprendedor que cumple treinta años y decide asaltar un surtidor para conseguir el dinero que necesita y concretar un proyecto. Lo ayuda Juanse (Paulo Metello), su mejor amigo, cuya esposa lucha por un merecido ascenso en un supermercado pero se enfrenta al acoso de su jefe. Coco, el primo de Juanse, es agredido y confronta a los barrabravas del barrio para recuperar sus pertenencias.

“Hay una ansiedad grande, una algarabía”, señaló Paulo Metello, en relación al estreno. Anoche, el equipo de la película participó de la función de avant-premiére en el Cine Itaú Pinedo. Ambos actores se mostraron muy entusiasmados con relación a la reacción del público al exhibir el tráiler en las actividades promocionales que realizaron en diferentes espacios.

“Contagia ese esfuerzo, ese empeño al hacer la película. A todos nos contagió”, añadió Paulo.

La ciudad de Ñemby albergó a la totalidad del rodaje, que se desarrolló en distintos periodos de tiempo, de acuerdo a la disponibilidad de los actores y del equipo de trabajo que fue de unas cien personas. El presupuesto aproximado de la película es de unos 150.000 dólares, según detallaron.

Reflejo de lo cotidiano

La película apunta a llevar a la gran pantalla situaciones cotidianas, apelando al lenguaje coloquial, con expresiones que mezclan el castellano, el guaraní y el inglés. “Refleja muchísimo de los sueños de los jóvenes, de los problemas, de cómo uno busca salir de esos problemas. A veces no es la ruta más indicada pero esa es la realidad”, expresó Víctor.

Por su parte, Paulo instó al público a acudir a los cines en este primer fin de semana, ya que esto permitirá que la película pueda marcar tendencia y mantenerse en la cartelera por más tiempo. En cuanto al género, señaló que es un reflejo del drama que vivimos día a día en el país, pero que el humor está siempre presente.

La película apunta además a llegar a festivales y a otros países. Para Víctor, esto será más fácil gracias a la creación del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). “Con la creación del Instituto Nacional del Audiovisual tenemos un poco más de apertura, porque ese era el problema. ¿Cómo vamos a llegar, cómo llevar nuestra película afuera si no tenemos un instituto?”, indicó.

Paulo y Víctor señalaron que esperan que el público salga del cine identificándose, de alguna manera, con los personajes de estas historias. “Nosotros no buscamos enseñar con la película, no es esa la idea. La idea de la película es mostrarte una parte de esa realidad que queremos negar o obviar de lo que pasa. Cuando creíste que ya no había salida, había una luz al final del túnel”, concluyó Víctor.