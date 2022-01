Zombis en un colegio en tráiler de la serie coreana de Netflix “Estamos muertos”

Netflix presentó un primer adelanto de la serie surcoreana de terror y acción Estamos muertos, un drama apocalíptico que trascurre en un colegio donde se desata un brote zombi.

A medida que los alumnos van sucumbiendo al virus y convirtiéndose en monstruos caníbales, los pocos sobrevivientes deberán trabajar juntos para escapar con vida.

Se trata de una adaptación del popular “webtoon” - cómic publicado por internet – Now at our School, de Joo Dong-geun.

La serie es protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo y Cho Yi-hyun, y debutará en Netflix el 28 de enero.