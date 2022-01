“Duna” y “No miren arriba” entre nominados a premios del Sindicato de Guionistas

Este jueves, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) hizo el anuncio de las nominaciones para sus premios anuales a los mejores guiones del cine.

Esos galardones suelen ser tenidos en cuenta como un preciso barómetro para predecir qué películas estarán nominadas y ganarán los premios Óscar en las categorías de mejor guión original y mejor guión adaptado.

Películas de Netflix y Amazon aspiran a mejor guión original

Las nominadas al premio del sindicato de guionistas al mejor guión original incluyen a las producciones No miren arriba, una comedia negra de Netflix escrita por Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence; y Being the Ricardos, de Amazon, escrita por Aaron Sorkin y con las actuaciones de Nicole Kidman y Javier Bardem.

Las otras nominadas en esa categoría son La crónica francesa, escrita por Wes Anderson; Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; y el drama Rey Richard, protagonizado por Will Smith y escrito por Zach Baylin.

“Duna” y “Amor sin barreras” van por mejor guión adaptado

En la categoría de mejor guión adaptado figuran la superproducción de ciencia ficción Duna, adaptada por Denis Villeneuve de la novela homónima de Frank Herbert; la película de Steven Spielberg Amor sin barreras, basada en el musical West Side Story; y la película de Guillermo del Toro El callejón de las almas perdidas, estrenada hoy en cines de Paraguay.

También están nominados el drama independiente CODA y el filme de Netflix Tick, Tick... Boom!.

Los premios del Writers Guild se entregarán el próximo 20 de marzo.