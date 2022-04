Amazon Prime Video: los estrenos de mayo en Latinoamérica

Series de Canadá o México, nuevos proyectos de grandes actores como Chris Pine o J.K. Simmons, y la taquillera nueva película del director de Día de la Independencia son algunas de las novedades que llegan en mayo a Amazon Prime Video.

Estos son todos los estrenos de la plataforma para el quinto mes del año:

Salvajes, temporada 2 (viernes 6)

Esta serie original de Amazon regresa para continuar la historia de un grupo de personas que sobreviven al choque de un avión en una remota isla y descubren que en realidad son conejillos de Indias en un perverso experimento. Protagonizada por Sophia Ali.

Moonfall (viernes 13)

Luego de su paso por cines a principios de este año, llega a Prime la nueva película del director Roland Emmerich, realizador de películas como Día de la Independencia, El día después de mañana o 2012; en la que la Tierra se enfrenta a la destrucción por una amenaza desde la Luna. Con Patrick Wilson, Halle Berry y John Bradley.

The Kids in the Hall (sábado 14)

Un “revival” de una icónica serie de sketchs de comedia canadiense de 1988 del grupo de comediantes The Kids in the Hall, compuesto por Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney y Scott Thompson. La nueva serie consistirá en ocho episodios y contará con invitados como Pete Davidson, Samantha Bee y Keenan Thompson, entre otros.

Night Sky (viernes 20)

Una nueva serie de ciencia ficción sobre una pareja que descubre un portal en su patio trasero que los teletransporta a un planeta desierto. Protagonizada por Sissy Spacek y J.K. Simmons.

Todo por Lucy (viernes 20)

Una “remake” mexicana de la legendaria serie estadounidense de la década de 1950 I Love Lucy, sobre una mujer que busca el balance entre su vida amorosa y su individualismo. Protagonizada por Natalia Téllez y Daniel Tovar.

The Contractor (viernes 27)

Otra película que llega a Prime luego de pasar recientemente por cines es este thriller de acción sobre un excombatiente de fuerzas especiales de los Estados Unidos que se une a una organización paramilitar privada que lo compromete con una misión moralmente dudosa. Con Chris Pine, Ben Foster y Gillian Jacobs, dirigida por Tarik Saleh.

Otros estrenos

Más allá de esas novedades exclusivas, Prime Video también debutará en mayo en su catálogo propuestas como la serie de drama médico New Amsterdam (el domingo 1), la película de acción Rogue Hostage, con Tyrese Gibson y John Malkovich (el miércoles 11) y la película mexicana de terror Karem, la posesión (el viernes 13).

También la serie colombiana El Bronx, la película Aguja en una pila de tiempo, con Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo y Orlando Bloom (ambas el viernes 20); la película mexicana El rey de la fiesta y la serie estadounidense de suspenso Clarice (ambas el viernes 27).