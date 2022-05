Estrenos en cines: regresan Nicolas Cage y de “Downton Abbey”

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay.

Uno de ellos es Downton Abbey: Una nueva era, el segundo largometraje que sirve como continuación de la galardonada serie británica de drama histórico Downton Abbey, que se centra en las vidas de aristócratas y sus empleados en una lujosa propiedad inglesa a principios del siglo XX.

En la nueva película, la familia Crawley debe recibir a un equipo de realizadores de cine que quieren filmar una película en su mansión Downton.

El elenco de la serie y la primera película regresa, incluyendo a Hugh Bonneville, Samantha Bond, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern y Maggie Smith.

La dirección es de Simon Curtis (Mi amigo Enzo) y el guión es de Julian Fellowes, creador de Downton Abbey.

Otro estreno de la semana es la comedia El peso del talento, en la que el icónico actor Nicolas Cage interpreta a una versión ficcionalizada de sí mismo, que recibe un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un fan suyo, quien resulta ser un impredecible narcotraficante.

Junto a Cage actúan Pedro Pascal (The Mandalorian), Tiffany Haddish (The Card Counter), Ike Barinholtz (No me las toquen) y Neil Patrick Harris (Matrix Resurrecciones), bajo la dirección de Tom Gormican.

Finalmente, el tercer estreno es la película animada danesa El pequeño ninja, la historia de un niño que une fuerzas con un muñeco viviente con forma de ninja para vengar la muerte de un trabajador de una fábrica de juguetes.