“EAMI”, la nueva película de Paz Encina, llega este jueves a los cines de Paraguay

La directora de “Hamaca paraguaya” (2016) y “Ejercicios de memoria” (2016) se adentra esta vez en la historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode, con una trama que se centra en el trance de una niña entre el dolor y la sanación, en una mezcla de documental y ficción. El pre-estreno de “EAMI” en Paraguay será esta noche a las 20:00, en el complejo Cinemark.

Lea más: “EAMI”, de Paz Encina, gana el Tigre del Festival de Róterdam

Encina detalló que estuvo dos años trabajando con la comunidad ayoreo, recolectando sus memorias y estos le daban “palabras...palabras...palabras”. “Al tercer año de estar juntos, pregunté a uno de los líderes cómo ellos se expresaban el amor. En la comunidad, en los días de convivencia, veía que ellos no se tocaban, no se besaban, no se abrazaban… y Tagüide, un joven líder me respondió: nosotros expresamos el amor a través de la palabra. Para nosotros, todo se sana, con el amor en las palabras”, añadió.

La cineasta sostuvo que ese momento pudo entender el destino que tendría el filme. “Fue algo que se me fue dado como si fuera un destino… hablar del amor, pero también, hablar, una vez más del destierro”, expresó.

“EAMI” llegará a los cines paraguayos precedida de un importante recorrido internacional, que comenzó en enero pasado en los Países Bajos con el Festival de Cine de Róterdam (IFFR), donde conquistó el mayor galardón. “Nos dio la oportunidad de soñar y, al mismo tiempo, la oportunidad de despertar”, señaló el jurado al anunciar la victoria del filme.

La película también conquistó una mención especial en el 34° Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia; y formó parte del festival suizo Visions du Réel. En abril pasado se exhibió en el Bafici, en el marco de la sección Vanguardia y Género, obteniendo el premio a la mejor dirección.

Encina realizó la dirección y el guion del filme, con la colaboración de José Elizeche y la asistencia de Tagüide Picanerái. La producción estuvo a cargo de Paz Encina y Gabriela Sabaté, la dirección de fotografía es de Guillermo Saposnik (ADF) y el montaje de Jordana Berg. Martín Vilela trabajó en la Asistencia de Dirección, Lía González en el vestuario y Javier Umpierrez en el diseño de sonido.

Desde este jueves, la película de 84 minutos de duración podrá ser vista en salas de cine de Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Lambaré, Encarnación, Caaguazú, Coronel Oviedo y Pilar.