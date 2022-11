“Reconociendo los ODS” premió a los mejores cortos sobre comunidades sostenibles

Los cortos ganadores del concurso “Reconociendo los ODS” de la noche fueron:

Primer lugar: “ Un trazo de luz”, del grupo Panambi de la Universidad Americana.

Segundo lugar: “ Bicisitudes ”, del grupo PILLS de Producciones de la Universidad del Pacífico.

Tercer puesto: “Crecimos”, del grupo Futuro UNA, de la Universidad Nacional de Asunción.

Los ganadores se llevaron incentivos económicos de parte del Banco Itaú que consisten en US$ 1.500 para el primer premio; US$ 1000 para el segundo y US$ 700 para el tercero. Además de eso, sus audiovisuales serán exhibidos en salas de Cines Itaú, en tandas publicitarias, y en la plataforma Kili Video.

En la edición 2022, la temática del concurso se centró en el ODS-11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y con ello se buscó que los jóvenes puedan contar historias relacionadas a las “ciudades del futuro”, entendidas como comunidades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Unos 200 jóvenes de diferentes universidades del país se inscribieron en esta edición y se elaboraron 27 cortometrajes. Los videos finalistas pueden verse en el canal de YouTube de PNUD Paraguay.

Lea más: “Corazón de cartón” gana concurso de cortometrajes sobre los ODS

El concurso “Reconociendo los ODS”, desde la primera edición, busca llegar a jóvenes talentos de todo el país que estén matriculados en las universidades e institutos citados más abajo. Con ello, se espera empoderar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, acerca de los ODS, y, además, incentivar a los estudiantes a crear formas innovadoras para conocer y dar a conocer los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

“Reconociendo los ODS” es una iniciativa liderada por el PNUD Paraguay, en alianza con Banco Itaú Paraguay, Comisión ODS Paraguay, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Maneglia-Schémbori Realizadores, Pacto Global, Cines Itaú, Smart Films, Kili Video; así como las universidades e institutos: IPAC, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Americana, Universidad Columbia, Universidad del Pacífico, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y Universidad Iberoamericana (UNIBE); estas dos últimas que se incorporan este año en calidad de invitadas.