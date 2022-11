¿Qué se estrena en cines de Paraguay en diciembre?

James Cameron, director de emblemáticos éxitos de taquilla como Terminator y Titanic, regresa a los cines con la esperada secuela de su éxito mundial de 2009 Avatar, una de las películas más esperadas del año, que llega a cines de Paraguay este mes junto con una nueva propuesta de cine paraguayo y varios otros interesantes estrenos.

Estas son las películas que llegarán a cines de Paraguay durante el mes de diciembre:

Hasta los huesos (jueves 1)

La nueva película del cineasta italiano Luca Guadagnino lo reúne con su actor estrella de Call Me by Your Name, Timothée Chalamet, en una historia de amor y canibalismo sobre dos jóvenes con gustos atípicos que huyen juntos por los Estados Unidos. Junto a Chalamet protagonizan Taylor Russell (Perdidos en el espacio), Mark Rylance (No miren arriba), André Holland (Claroscuro) y Michael Stuhlbarg (Beckett).

Noche sin paz (jueves 1)

Esta comedia navideña de acción sigue a un desilusionado Papá Noel que se ve obligado a entrar en acción para salvar a una familia bajo ataque por parte de un grupo de sanguinarios mercenarios. Protagonizada por David Harbour (Stranger Things) y John Leguizamo (Encanto), bajo la dirección de Tommy Wirkola (El viaje).

Tengamos la fiesta en paz (jueves 1)

Una comedia familiar española en la que los hijos de una familia deciden imponer un peculiar castigo a sus padres en la temporada de Navidad. Con Teresa Ferrer y Carlos Aguillo, dirigida por Juan Manuel Cotelo.

Fuerza bruta (jueves 8)

Este thriller surcoreano de acción, continuación de la película de 2017 The Outlaws, sigue a un detective de policía de Corea del Sur que viaja a Vietman para la extradición de un sospechoso, pero acaba envuelto en la investigación de una serie de asesinatos de sus compatriotas. Protagonizada por Don Lee (Eternals), dirigida por Lee Sang-yong.

Mal de ojo (jueves 8)

Un filme mexicano de terror sobre una familia que viaja de la ciudad al campo para hallar la cura a una enfermedad que aqueja a su hija, pero acaban enfrentando horrores inesperados. Con Ofelia Medina, Paola Miguel y Samantha Castillo, dirigida por Isaac Ezban.

Avatar: El camino del agua (jueves 15)

El legendario director James Cameron regresa con la secuela de su mega éxito de taquilla de 2009 Avatar, la película más taquillera de la historia. Más de una década después de los eventos del primer filme, Jake Sully y su familia se ven obligados a escapar de los invasores humanos a otra zona de Pandora, donde deberán aprender sobre la vida en el océano. Regresan de la película anterior Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang.

Boreal (jueves 22)

Este drama paraguayo cuenta la historia de Benjamín, un joven que, junto a sus tíos César y Genaro, es contratado para construir la cerca de una propiedad de un menonita en el Chaco, debiendo lidiar con el silencio y el duro trabajo. Protagonizada por Fabio Chamorro, Mateo Giménez, Amado Cardozo y Harold Bergen, bajo la dirección de Federico Adorno.

Agente secreto (jueves 22)

El actor Liam Neeson (Asesino sin memoria) protagoniza este thriller de acción en que interpreta a un agente del Gobierno de los Estados Unidos que descubre un complot y acaba convirtiéndose en blanco de un corrupto jefe del FBI. Dirigida por Mark Williams (Venganza implacable).

Mar de sangre (jueves 22)

Un thriller de supervivencia sobre un grupo de amigos que, luego de un accidente en el mar, deben intentar volver a la costa en una zona infestada de tiburones. Con Holly Earl y Jack Trueman, dirigida por James Nunn.

Terrifier 2 (jueves 29)

La secuela del filme de terror de 2016 Terrifier sigue a un grupo de adolescentes que son acechados por una entidad maligna con forma de payaso durante la noche de Halloween. Protagonizada por Lauren LaVera y dirigida por Damien Leone.