Patricia Sánchez: conocé a la actriz que encarna a la villana de Marilina

Tras el estreno del primer capítulo de la serie “Marilina, atreverse a soñar”, un papel que trascendió fue el de Patricia Sánchez, a la que algunos incluso tildan como la nueva enemiga pública número 1 de Paraguay, debido al fuerte antagonismo que generó el papel en el público.

Sara Álvarez, quien interpreta a la niña Patricia Sánchez, contó que se puso muy feliz al saber cómo reaccionó el público, ya que al conocer que la gente odia a Patricia, papel que interpretó, eso significa que logró encarnar bien el personaje.

Lea más: Marilina presentó el tráiler de su serie: “No saben lo emocionada que me siento”

“Estábamos viendo la serie y ya cuando se dio mi primera aparición, le empezaron a llegar los mensajes a mi papá de los tweets que se subían, y bueno, a mí me causaban mucha gracia, porque para mí eso significa que pude encarnar bien mi personaje, Patricia Sánchez, y me pone muy feliz la verdad”, afirmó.

“Me gustaba el papel de mala”, dice Sara Álvarez

Sara habló de su determinación en cuanto a los papeles que buscaba conseguir en la serie, siendo sus dos opciones: el principal, de Marilina, y el de la villana, Patricia Sánchez.

“Si no era Marilina, yo quería ser Patricia, porque me gustaba el papel de mala, porque Patito Feo era una serie donde Antonella era la mala, y a mí me encantaba verle a ella y decía que quería hacer un papel como ella. Justo en mi primera serie me vino ese papel y estoy muy feliz”, aseguró.

Lea más: Marilina y sus últimas fotos que han revolucionado

“Sabía que la gente me iba a odiar”

Sara contó que su participación en la serie es la primera ficción en la que actúa, pero que ya cuenta con experiencia en programas de televisión.

“Sabía que la gente me iba a odiar por todo lo que le hacía a Marilina, pero no pensé que iba a ser así, porque tendencia en Paraguay, Patricia Sánchez, no me lo imaginaba, ni la misma Patricia”, agregó.

Sara, dedicada a las artes escénicas

Sara contó parte de su vida, de cuando vino a vivir con su familia a Paraguay a sus 3 años desde España, país donde nació.

Lea más: Las fotos imperdibles que publicó Marilina

“Yo nací en España. A los 3 añitos vinimos a Paraguay. Vivimos en la ciudad de Eusebio Ayala. Entro en el colegio en Itacurubí de la Cordillera. Canto, también bailo, actúo ahora, estudio patinaje artístico y la verdad que me encanta hacer todo esto, porque es una forma de desarrollarme y la verdad que todo me gusta”, afirmó en conversación con radio Monumental.