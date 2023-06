Marilina presentó el tráiler de su serie: “No saben lo emocionada que me siento”

Marilina Bogado presentó el tráiler oficial de la serie que la tiene como protagonista y que próximamente llegará a la pantalla chica. “Trataron de pisotearme, me dijeron que no llegaría a nada más que ganar un reality, pero aquí me ven 10 años más tarde con más fuerza que nunca”, expresó la Reina de la Cumbia.