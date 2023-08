Estrenos en cines: regresan las Tortugas Ninja, en una nueva versión animada

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, incluyendo la nueva versión animada de las icónicas Tortugas Ninja, creadas por los autores de cómics Peter Laird y Kevin Eastman y popularizadas en numerosas series de televisión, películas, cómics y videojuegos en las últimas décadas.

Tortugas Ninja: Caos mutante sigue a cuatro tortugas adolescentes mutantes, criadas y entrenadas en artes marciales por una sabia rata, quienes deben salvar la ciudad de Nueva York de una invasión de otras criaturas mutantes.

En su versión en inglés, la película cuenta con las voces de Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu y Brady Noon como las tortugas, además de Ayo Edebiri (The Bear), Jackie Chan (Proyecto Extracción), John Cena (Rápidos y Furiosos X), Seth Rogen (Super Mario Bros.), Giancarlo Esposito (The Boys) y Paul Rudd (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), entre otros.

La película es dirigida por Jeff Rowe (La familia Mitchell vs las máquinas) con un guión co-escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg. La banda sonora está a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, de la banda de rock Nine Inch Nails y ganadores del Óscar por la música de la película de Pixar Soul.

Otro estreno de la semana es la película de terror La consagración, la historia de una mujer inglesa que viaja a un convento en una remota isla de Escocia buscando descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano, un sacerdote, y descubre que el convento esconde oscuros rituales.

Jena Malone (Animales nocturnos) protagoniza junto a Danny Huston (Noche de juegos), bajo la dirección de Christopher Smith (Creep).

Finalmente, debuta en cines de Paraguay la película francesa El libro de los deseos, sobre una madre que descubre que su hijo, quien ha caído en un coma, dejó en su diario una lista de cosas qué hacer “antes del fin del mundo”, y decide cumplir con lo que dice la lista.

La película es protagonizada por Juliette Sales y dirigida por Lisa Azuelos.