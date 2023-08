¿Qué se estrena en cines en septiembre?

El noveno mes del año llega con novedades cinematográficas que incluyen la nueva entrega de una de las más taquilleras sagas de terror de las últimas décadas, romance, fantasía y misterios.

Estos son los estrenos en cines de Paraguay en septiembre:

La monja 2 (jueves 7)

La secuela del filme de terror de 2018 La monja, parte del universo de El conjuro, trascurre cuatro años después de los aterradores eventos del filme anterior, y sigue a la hermana Irene en un nuevo encuentro con la entidad demoniaca Valak, en una escuela en Francia. Taissa Farmiga vuelve a protagonizar, bajo la dirección de Michael Chaves (El conjuro 3).

Vampiro al rescate (jueves 7)

Un filme animado ruso que sigue a un vampiro inmortal en su centenaria búsqueda de una novia con quien compartir su vida eterna.

Cacería en Venecia (jueves 14)

La tercera película sobre el detective Hércules Poirot de Aghatha Christie que dirige y protagoniza Kenneth Branagh, luego de Asesinato en el Expreso de Oriente (2017) y Muerte en el Nilo (2022). En esta ocasión, Poirot se ve obligado a descubrir la verdad de un asesinato ocurrido en una sesión de espiritismo en Venecia, Italia. Junto a Branagh actúan Camille Cottin (Killing Eve), Jamie Dornan (Agente Stone), Tina Fey (Only Murders in the Building) y Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), entre otros.

Desafiantes (jueves 14)

La nueva película del director Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre) es un drama romántico que sigue el triángulo amoroso entre una entrenadora y dos jóvenes promesas del ténis. Zendaya (Euphoria), Mike Faist (Amor sin barreras) y Josh O’Connor (The Crown) protagonizan.

La puerta secreta (jueves 14)

Una película de fantasía sobre dos pasantes de una enigmática compañía de Londres quienes descubren que el edificio y sus jefes guardan secretos mágicos. Con Patrick Gibson (Sombra y hueso), Sophie Wilde (Háblame), Christoph Waltz (Sin tiempo para morir) y Sam Neill (Jurassic World: Dominio), dirigida por Jeffrey Walker.

Gran tsunami (jueves 14)

Un thriller chino que sigue a los sobrevivientes de un devastador tsunami, que deben escapar de una ciudad sumergida mientras son cazados por un temible depredador acuático.

Contrarreloj (jueves 21)

Liam Neeson (Asesino sin memoria) protagoniza este thriller de acción, un “remake” de la película española El desconocido (2015), sobre un padre de familia que lleva a sus hijos al colegio cuando un llamado le advierte que hay una bomba en el auto que explotará si alguien baja del vehículo. Dirigida por Nimród Antal (Metallica: Through the Never).

After: Para siempre (jueves 21)

La quinta y última entrega de la saga After, basada en las novelas de Anna Todd, que sigue a Hardin, ahora un exitoso autor, en un viaje a Portugal donde intenta corregir un grave error. Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford vuelven a protagonizar bajo la dirección de Castille Landon.

V/H/S 94 (jueves 21)

Una nueva entrega de la saga de antologías de terror V/H/S, con distintos relatos de horror sobrenatural vinculados a un culto. La película incluye segmentos de directores como Simon Barrett, Jennifer Reeder y Timo Tjahjanto.

Mavka: Guardiana del bosque (jueves 21)

Una coproducción animada entre Estados Unidos y Ucrania, que sigue a una guardiana mística de un bosque que debe elegir entre su deber y el amor luego de conocer a un joven músico.

Resistencia (jueves 28)

Un thriller de ciencia ficción que trascurre en un futuro en que la humanidad está en guerra con una raza robótica, y sigue a un exsoldado con la misión de asesinar al creador de la inteligencia artificial que amenaza a la humanidad, quien descubre que la guerra que está peleando no es lo que pensaba. John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals) y Ken Watanabe (Tokyo Vice) protagonizan. Dirige Gareth Edwards (Rogue One: Una historia de Star Wars).

Saw X (jueves 28)

Una nueva entrega de la taquillera saga El juego del miedo, que encuentra al meticuloso asesino John Kramer en México, donde desata otro de sus sádicos “juegos”. Tobin Bell vuelve a protagonizar bajo la dirección de Kevin Greutert (El juego del miedo 3D).

Paw Patrol: La Súper Película (jueves 28)

Una nueva película de la popular serie animada infantil Paw Patrol. En esta nueva aventura, los cachorros reciben superpoderes de un meteorito que cae a la Tierra.

97 minutos (jueves 28)

Un thriller de suspenso que trascurre a bordo de un avión secuestrado, que tiene exactamente 97 minutos antes de quedarse sin combustible y estrellarse. Con Jonathan Rhys Myers (Vikings) y Alec Baldwin (Misión Imposible: Repercusión), dirigida por Timo Vuorensola.