¿Qué se estrena en cines de Paraguay en octubre?

Llega octubre y, lógicamente, con él vienen interesantes estrenos de terror a las salas de cine de Paraguay, que también verán durante el décimo mes los estrenos de esperadas secuelas, películas de acción y la nueva película del emblemático cineasta Martin Scorsese, con un elenco de estrellas encabezado por Leonardo DiCaprio.

Estas son las películas anunciadas para octubre en cines de Paraguay:

El exorcista: Creyentes (jueves 5)

El director David Gordon Green, realizador de la reciente trilogía de Halloween, revive ahora la saga El exorcista con una secuela directa del clásico de 1973. Décadas después de la posesión demoniaca de su hija Regan, la actriz Chris McNeil accede a ayudar a una joven pareja que se encuentra en circunstancias similares, con una hija bajo asedio de fuerzas infernales. Ellen Burtsyn vuelve a interpretar a Chris como hizo en la película original, acompañada de un elenco que incluye a Leslie Odom Jr. (Glass Onion) y Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), entre otros.

El justiciero: Capítulo final (jueves 5)

La tercera entrega de la saga de acción El justiciero, con Denzel Washington de nuevo en el papel del exsoldado Robert McCall, quien se muda a Italia buscando huir de su pasado pero acaba envuelto en un conflicto con la mafia siciliana. Dirigida por Antoine Fuqua, realizador de las dos entregas anteriores de la serie.

Escape bajo fuego (jueves 12)

Un thriller de acción que sigue a un agente de la CIA y a un traductor que deben escapar de Afganistán luego de una misión de sabotaje, atravesando un amplio territorio mientras son cazados por las fuerzas especiales afganas. Protagonizada por Gerard Butler (Alerta extrema) y Ali Faizal (Muerte en el Nilo) protagonizan bajo la dirección de Ric Roman Waugh (El día del fin del mundo).

97 minutos (jueves 12)

Un thriller de suspenso que trascurre a bordo de un avión secuestrado, que tiene exactamente 97 minutos antes de quedarse sin combustible y estrellarse. Con Jonathan Rhys Myers (Vikings) y Alec Baldwin (Misión Imposible: Repercusión), dirigida por Timo Vuorensola.

Los súper descendientes (jueves 12)

Una película animada noruega sobre la hija normal de un famoso superhéroe, quien sueña seguir los pasos de su padre y acaba causando problemas en su afán de cumplir su sueño.

Los asesinos de la luna (jueves 19)

La muy esperada nueva película del legendario director Martin Scorsese (El irlandés) es una adaptación del libro Killers of the Flower Moon de David Grann, y explora una serie de asesinatos vinculados al hallazgo de petróleo en tierras de la tribu indígena Osage de Oklahoma, Estados Unidos, en la década de 1920. Con las actuaciones de Leonardo DiCaprio (No miren arriba), Lily Gladstone (Billions), Robert De Niro (El irlandés), Jesse Plemons (El poder del perro) y Brendan Fraser (La ballena), entre otros.

La maldición de David (jueves 19)

Un filme de terror que sigue a un periodista en línea que acaba bajo acecho de una entidad sobrenatural. Con Augustus Prew (El Señor de los Anillos: Los anillos de poder) y Justin Long (Bárbaro), dirigida por John McPhail (Anna y el apocalípsis).

Sin aire (jueves 19)

Un thriller alemán de supervivencia sobre dos hermanas que sufren un accidente durante una sesión de buceo. Mientras una de ellas queda atrapada bajo el agua, inmovilizada por una roca y con un suministro limitado de oxígeno, la otra debe encontrar la forma de rescatarla. Con Sophie Lowe y Louisa Krause, dirigida por Maximilian Erlenwein.

Muti: Rituales mortales (jueves 19)

Un thriller policial en el que un detective a punto de retirarse y un profesor universitario unen fuerzas para buscar a un asesino que basa sus crímenes en rituales de magia negra. Protagonizada por Morgan Freeman (Lucy) y Cole Hauser (Yellowstone), dirigida por George Gallo.

Guapo’y (jueves 26)

Un documental paraguayo sobre una mujer que busca en las plantas la sanación corporal y mental de las secuelas de la prisión y tortura que sufrió durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Dirigida por Sofía Paoli Thorne.

Trolls 3 (jueves 26)

La nueva entrega de la serie de películas animadas Trolls de DreamWorks sigue a Poppy y Ramón en una nueva aventura musical, mientras buscan reunir una legendaria “boy band” del pasado. Con las voces de Justin Timberlake, Anna Kendrick, Camila Cabello, Eric Andre y Kid Cudi, entre otros.

Five Nights at Freddy’s (jueves 26)

Un filme de terror que adapta al cine la popular serie de videojuegos del mismo nombre y sigue a un guardia de seguridad que comienza a trabajar en un restaurante infantil abandonado, donde las atracciones animatrónicas cobran vida y buscan sangre. Josh Hutcherson (Los juegos del hambre) protagoniza bajo la direción de Emma Tammi.

12 horas para el fin del mundo (jueves 26)

Un drama ruso de ciencia ficción sobre un astronauta quien, desde una estación espacial, intenta guiar a su hija en la Tierra mientras el planeta es bombardeado por meteoritos. Protagonizada por Anatoliy Belyy, dirigida por Dmitriy Kiselev.