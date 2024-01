Premios Emmy 2024: nominados, cuándo y dónde ver la gala

Esta noche se desarrollará la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2024. La 75ª edición de los premios reconocerá a lo mejor de la programación televisiva estadounidense desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

Los Emmy son otorgados por Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión norteamericana y tendrá lugar en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Este edición de los Emmy corresponde a la premiación que debió hacerse en septiembre de 2023 pero que fue postergada hasta hoy por las huelgas de guionistas y actores que paralizó Hollywood.

En Paraguay la ceremonia de los Emmy podrá verse desde las 10:00 pm tanto por televisión como streaming. TNT será el canal con la transmisión en vivo en su canal de cable mientras que en HBOMax hará lo mismo en streaming.

Lea más: Globos de Oro 2024: así fue la gala en Hollywood

Mejor serie Drama

The Last of Us (HBO Max)

Mejor serie Comedia

Mejor Miniserie

Mejor actriz principal Drama

Bella Ramsey - The Last of Us

Mejor actor principal Drama

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeff Bridges - The Old Man

Mejor actriz de reparto Drama

Mejor actor de reparto Drama

Will Sharpe - The White Lotus

Mejor actriz invitada Drama

Anna Torv - The Last of Us

Storm Reid - The Last of Us

Melanie Lynskey - The Last of Us

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett - The Last of Us

James Cromwell - Succession

Lamar Johnson - The Last of Us

Arian Moayed - Succession

Nick Offerman - The Last of Us