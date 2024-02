Estrenos en cines: acción, terror y otra candidata a los Óscar llegan a Paraguay

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca otra de las grandes candidatas para la próxima edición de los premios Óscar.

Los que se quedan es una comedia dramática que sigue a un profesor de un colegio de internado que, a regañadientes, debe hacerse cargo de un grupo de estudiantes que pasarán en el colegio las vacaciones de Navidad.

Paul Giamatti (Jungle Cruise), Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building) protagonizan bajo la dirección de Alexander Payne (Los descendientes).

También está disponible desde hoy en cines paraguayos la producción de terror Baghead, sobre una joven mujer que hereda un viejo bar abandonado cuyo sótano alberga un terrible secreto: una criatura sobrenatural que le hace una oferta que podría costarle su alma.

La película es protagonizada por Freya Allan (The Witcher) y Jeremy Irvine (Caballo de guerra), y dirigida por Alberto Corredor.

Acción con John Cena

También destaca entre los estrenos de la semana la comedia de acción Héroe por encargo, protagonizada por John Cena, quien interpreta a Mason, un exmilitar que vuelve a la actividad para hacer de guardaespaldas de una periodista que viaja a un país latinoamericano para entrevistar al dictador que lo gobierna. Cuando estalla un golpe de Estado, Mason debe intentar sacar con vida a su protegida y al presidente.

Junto a Cena protagonizan Alison Brie (GLOW) y Juan Pablo Raba (Narcos), bajo la dirección de Pierre Morel, realizador de la primera entrega de Búsqueda implacable.

Finalmente, llega hoy a cines la película animada rusa Masha y el oso: El doble de diversión, basada en la exitosa serie televisiva.

“Duna” regresa a las pantallas

En anticipación al estreno de su muy esperada segunda parte el próximo 28 de febrero, la aclamada superproducción de ciencia ficción Duna, basada en la novela homónima de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve, se re-estrena hoy en algunos cines de Paraguay.

La historia trascurre miles de años en el futuro y se centra en la disputa por el planeta Arrakis, un gigantesco desierto que guarda en sus arenas la sustancia más valiosa del universo.

El impresionante elenco del filme incluye a Timothée Chalamet, Zendaya, Óscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Charlotte Rampling y Dave Bautista, entre otros.