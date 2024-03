“Oppenheimer” conquista a unos Óscar que se rindieron a sus pies

“Creo que todos los que hacemos películas sabemos que uno medio sueña con este momento”, dijo Emma Thomas, productora de la cinta y esposa de Christopher Nolan, al recibir la estatuilla a mejor película. “Llevo mucho tiempo soñando con este momento, pero parecía tan improbable que ocurriera. Y ahora que estoy aquí y todo se me ha ido de la cabeza”, agregó.

Antes, Nolan, quien se consagró como el mejor director de esta gala, celebró el triunfo con un humilde discurso. “No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje (del cine). Pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí”, dijo.

La cinta, que conquistó por igual a la crítica y a la audiencia, venció en las codiciadas categorías de dirección, para Nolan; mejor actor, para Cillian Murphy; y mejor actor de reparto, para Robert Downey Jr. Mientras Murphy le dedicó su premio “a los pacificadores”, Downey, con una trayectoria marcada por altos y bajos, arrancó risas al agradecer a su “terrible infancia y a la Academia, en ese orden”.

Pobres (triunfadoras) criaturas

Ya “Barbie”, la otra mitad del fenómeno “Barbenheimer” que recaudó en conjunto 2.400 millones de dólares en taquilla global, inundó de rosa el Teatro Dolby de Hollywood, pero solo se llevó una estatuilla.

Compuesta por Billie Eilish y Finneas, “What Was I Made For?”, parte de la exitosa banda sonora de la sátira feminista de Greta Gerwig, triunfó a mejor canción, dándole un segundo Óscar a los hermanos. En la categoría también competía “I’m Just Ken”, que contagió de “Kenergía” a la audiencia al ser entonada por Ryan Gosling, vistiendo un traje fucsia, junto al guitarrista Slash y acompañado por sus colegas Ken de “Barbie”: Simu Liu, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben Adir.

Jimmy Kimmel, el anfitrión de la 96ª gala de los Premios de la Academia, arrancó la ceremonia haciéndole un guiño a “Barbie”. “Ryan (Gosling) y Margot, quiero que sepan que si no ganan un Óscar esta noche, ustedes ya ganaron algo más importante: la lotería genética”, bromeó.

Por otro lado, “Pobres criaturas”, del director griego Yorgos Lanthimos, fue otra gran triunfadora de la noche con cuatro galardones, incluyendo los de vestuario, maquillaje y diseño de producción. Emma Stone, quien interpreta a Bella Baxter, la singular protagonista de esta crónica frankestiniana, se llevó el Óscar a la mejor actriz, el segundo de su carrera, derrotando a Lily Gladstone, otra gran favorita de la noche por su participación en “Los asesinos de la luna de las flores”.

El drama de Martin Scorsese sobre los asesinatos de indígenas durante la bonanza petrolera en la Oklahoma de los años 1920 se fue con las manos vacías, mientras que “Los que se quedan”, de Alexander Payne, venció a mejor actriz de reparto, que, sin sorpresas, fue para Da’Vine Joy Randolph.

Momento político

La británica “Zona de interés”, el drama sobre el Holocausto, de Jonathan Glazer, triunfó como mejor película internacional, dejando en el camino a “La sociedad de la nieve”, del español J.A. Bayona, que aborda los 72 días que vivieron los jóvenes de un equipo uruguayo de rugby en los Andes en 1972 cuando su avión se estrelló y fueron dados por muertos.

“Nuestra película muestra que la deshumanización lleva a lo peor”, dijo Glazer al recibir la estatuilla de manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny y Dwayne “La Roca” Johnson. “Moldea nuestro pasado y nuestro presente”, agregó en un discurso que hizo directa referencia al conflicto en Gaza, marcando uno tono político en la fiesta de Hollywood, cuyos alrededores registraron más temprano algunas protestas menores a favor de la causa palestina. La película, además, se llevó el premio a mejor sonido.

Otro momento de peso fue el triunfo de “20 days in Mariupol” en la categoría documental, que trajo luz sobre el conflicto en Ucrania que ya pasa de dos años. “Este es el primer Óscar en la historia de Ucrania y me siento honrado”, dijo su director Mstyslav Chernov. “Pero probablemente seré el primer director en este escenario en decir que quisiera no haber hecho esta película. Quisiera poder cambiar esto por que Rusia nunca atacara a Ucrania, nunca ocupara nuestras ciudades”.

El drama legal francés “Anatomía de una caída”, que catapultó al estrellato global a su guionista y directora, Justine Triet, se hizo con mejor guion original, pero Messi, su protagonista canino, se robó el corazón de la audiencia. Fue el peludo quien puso fin a la transmisión de la gala del cine orinando en la estrella de Matt Damon en el Paseo de la Fama de Hollywood.