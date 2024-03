“Oppenheimer” triunfa en los Óscar con siete premios

El domingo por la noche se celebró la gala de la edición 96 de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos), una velada que sirvió como coronación para el filme Oppenheimer, del director Christopher Nolan.

Oppenheimer, sobre el científico J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica, se alzó con un total de siete premios – de un total de 13 nominaciones –, entre ellos el de mejor película, y resultó ser la película con más premios de la noche, seguida por la comedia negra de ciencia ficción Pobres criaturas, con cuatro galardones; y el drama sobre el Holocausto Zona de interés, con dos estatuillas.

Oppenheimer se impuso en la categoría de mejor película sobre Pobres criaturas, Zona de interés, el drama biográfico musical Maestro, los filmes independientes American Fiction y Vidas pasadas, el mega éxito de taquilla Barbie, el filme francés Anatomía de una caída, la comedia dramática Los que se quedan y lo nuevo del legendario director Martin Scorsese, Los asesinos de la luna.

Christopher Nolan ganó el Óscar a la mejor dirección, el primero de su carrera, imponiéndose sobre Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Justine Triet (Anatomía de una caída) y Jonathan Glazer (Zona de interés).

Igualmente cosechó triunfos en las categorías de mejor banda sonora original (compuesta por Ludwig Göransson), mejor edición (por Jennifer Lame) y mejor direción de fotografía (por Hoyte van Hoytema).

Las categorías actorales

También en los premios para actores, Oppenheimer marcó presencia dominante con dos triunfos.

Cillian Murphy se alzó con el premio al mejor actor por su interpretación de J. Robert Oppenheimer, triunfando sobre Bradley Cooper (Maestro), Jeffrey Wright (American Fiction), Paul Giamatti (Los que se quedan) y Colman Domingo (Rustin).

Y Robert Downey Jr. triunfó por su trabajo como el político Lewis Strauss en la categoría de mejor actor secundario, por sobre Mark Ruffalo (Pobres criaturas), Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesinos de la luna) y Ryan Gosling (Barbie).

Emma Stone, por su parte, ganó su segundo Óscar a la mejor actriz por su trabajo como la excéntrica Bella Baxter en Pobres criaturas, en una categoría en que competía con Annette Benning (Nyad), Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), Carey Mulligan (Maestro) y Sandra Hüller (Anatomía de una caída).

Y Da’Vine Joy Randolph se llevó el premio a la mejor actriz secundaria por Los que se quedan, por sobre Jodie Foster (Nyad), Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (El color púrpura) y America Ferrera (Barbie).

Ganadores internacionales

El premio a la mejor película internacional fue para la producción británica Zona de interés, hablada en alemán, que se impuso sobre la candidata española La sociedad de la nieve, la japonesa Perfect Days, la alemana The Teacher’s Lounge y la italiana Io Capitano.

Por otro lado, el filme japonés El niño y la garza, lo nuevo de Studio Ghibli y el legendario cineasta Hayao Miyazaki, se alzó con el galardón a la mejor película animada, venciendo sobre la película de Pixar Elementos, la producción de Netflix Nimona, el filme franco-español Mi amigo robot y la taquillera Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Para Japón también fue el premio a los mejores efectos visuales, galardón otorgado al filme Godzilla Minus One, la nueva producción nipona del icónico monstruo gigante.

El premio al mejor guión original fue para Anatomía de una caída, un drama legal escrito por su directora Justine Triet y Arthur Harari; mientras que el de mejor guion adaptado fue para American Fiction, escrito por su director Cord Jefferson en base a la novela Erasure, de Percival Everett.

Billie Eilish ya tiene dos Óscar

La cantante estadounidense Billie Eilish y su hermano y productor Finneas O’Connell ganaron su segundo Óscar a la mejor canción original por What Was I Made For?, de Barbie, mientras que Ryan Gosling protagonizó uno de los momentos más vistosos de la noche con su impresionante interpretación de la muy popular I’m Just Ken, de la misma película.

Las otras canciones nominadas eran The Fire Inside, de Flamin’ Hot – compuesta y escrita por Diane Warren e interpretada en la gala por Becky G –, It Never Went Away, del documental American Symphony, con música y letra de Jon Batiste; y Wahzhazhe, de Los asesinos de la luna, compuesta por Scott George e intepretada anoche por un elenco de artistas de la tribu indígena estadounidense Osage.

Pobres criaturas triunfa en categorías técnicas

Varios premios en categorías “técnicas” fueron para Pobres criaturas, que se alzó con estatuillas en las categorías de mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje.

Una excepción fue la categoría de mejor sonido, donde el triunfo fue para Zona de interés.

Documentales y cortometrajes

El premio al mejor largometraje documental fue para 20 Days in Mariupol, del director Mstyslav Chernov, sobre una de las batallas más importantes de la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Chernov dio un emotivo mensaje pidiendo el fin de la guerra que arrasa con su país desde el inicio de la invasión rusa a principios de 2022.

El premio al mejor documental corto fue para The Last Repair Shop, sobre un humilde taller de reparación de instrumentos musicales de Los Ángeles.

El premio al mejor cortometraje “live action” fue para La maravillosa historia de Henry Sugar, protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Wes Anderson; y el de mejor corto animado fue para War is Over!, inspirada en la música de John Lennon y Yoko Ono.