Lali González sobre “Descansar en paz”: “El cine es hoy nuestra mejor embajada”

“La película se grabó el 40 por ciento acá en Paraguay”, detalló Lali González al hablar de “Descansar en paz”, el largometraje basado en una novela homónima de Martín Baintrub, que también tiene como protagonistas a Griselda Siciliani y Gabriel “El Puma” Goity. “Es un placer siempre volver a hacer cine”, celebró la actriz paraguaya, quien destacó la importancia de una plataforma como Netflix para dar a conocer su trabajo.

“Es para mí una nueva oportunidad de trabajo, de negocio, de exposición, de currículum. Es la mejor forma que tenemos los actores para poder mostrar nuestro trabajo al mundo”, afirmó Lali, quien ya había estado en las pantallas de Netflix con la película argentina “El jugador” (2018).

Según detalló, su llegada al reparto de “Descansar en paz” se dio a través de un casting que casi rechazó, porque estaba como jurado en “Rojo” y también en plena temporada con su unipersonal “Loca”. “No me dio el cuero para ir al casting. El casting requiere mucha preparación, preparar tu escena. De hecho, yo le tengo como una fobia a los castings porque en la mayoría no quedo y esta fue una de las excepciones”, comentó.

Pero tras rechazar la propuesta local, le llegó el llamado de la producción de Argentina y de su mánager. “Recuerdo que cuando hice el casting ya me gustó el guion”, comentó. Añadió que estando en Renovatio Films (que estuvo a cargo de la producción local), con Mauri Jortack y Pietro Scappini, recibió la comunicación de que había quedado seleccionada.

“Es muy loco estar trabajando con Joaquín Furriel. Es un gran placer trabajar con un amigo y con un gran referente hoy del cine argentino”, destacó Lali. También remarcó la posibilidad que tuvo de haber compartido la mesa de guion con Griselda Siciliani y “El Puma” Goity.

No obstante, destaca “la sorpresa que nos traen nuevos actores de Paraguay” en la película como Raúl Daumas, quien interpreta a su marido.

“También la capacidad del equipo técnico paraguayo. No tienen nada que envidiar, es absolutamente profesional. De hecho, cada vez que hago cine en Paraguay disfruto un montón porque yo siempre digo que hacemos cine con amigos”, añadió.

Y ese espíritu de amistad, según aseguró, también lo compartieron con el equipo de Argentina durante las jornadas de rodaje que se realizaron el año pasado en nuestro país y donde el intenso calor supuso un gran desafío. “Nunca, ni yo como paraguaya sufrí tanto calor e imaginate para los argentinos que están acostumbrados a otro tipo de clima”, expresó.

“Pero no vas a comparar la calidad humana del paraguayo de invitarte una cerveza, salir a comer después, mostrarte la ciudad, el compañerismo en el set, esas son cualidades que da gusto. Somos muy hospitalarios y muy ‘amigueros’. Hacemos que todo sea más cálido y se sienta menos cualquier falencia”, añadió la actriz.

Otro de los aspectos que recordó Lali González del rodaje en Paraguay fue el catering, ya que pese al intenso calor no tuvo problemas en disfrutar del vorí-vorí. “Yo tenía hambre y me acuerdo que Joaquín Furriel me dijo ‘con solo mirar yo ya me llené’. Yo ya había comido todo el plato de vorí-vorí con 60 grados de calor”, dijo.

“No hay caso con la comida paraguaya, para nosotros siempre va a ser deliciosa y no nos va a afectar el calor para que nosotros comamos una chipa so’o un vorí-vorí. Los argentinos estaban realmente sorprendidos de nuestro catering, de cómo nosotros comíamos”, añadió. Sostuvo que en el rodaje no faltaron el mbeju, sopa paraguaya, chipa guazú, pastel mandi’o y el mandi’o chyryry.

Salto temporal

Para Lali González, uno de los mayores desafíos de interpretar a Ilu fue “hacer el quiebre visceral del paso del tiempo”. “Mi personaje sufre el paso del tiempo, al igual que el de Joaquín. De alguna manera yo tenía que mostrar el peso que implicaba en una historia que para ella era de repente colorida o una realidad y cómo se fue trasmutando todo”, reflexionó.

En este sentido, destacó la dirección de Sebastián Borensztein. “Fue alucinante, es un director bastante claro y bastante conciso que ayudó a que sea clara”, dijo.

Agregó que el rodaje de “Descansar en paz” comenzaron por el final y que sus escenas se realizaron en dos etapas, una en el mes de marzo y otra en el mes de mayo. Afirmó que en este proceso también tuvo como guía al trabajo que estaba realizando Furriel con su personaje.

Lali González fue designada el año pasado como Embajadora Turística del Paraguay, un reconocimiento otorgado por Senatur, y recientemente formó parte de la delegación que participó en el Festival de Málaga donde “Descansar en paz” tuvo su estreno mundial. La actriz afirmó que una de sus misiones con este reconocimiento es posicionar a Paraguay como destino fílmico, ya que “no hay nada que envidiar” con otros países.

Celebró la Biznaga de Plata otorgada por el alcalde de Málaga a Paraguay y también afirmó que la “selección paraguaya de cine que viajó es también histórica”, ya que nunca habían contado con tanto apoyo de entes públicos. “Esto es inversión. Yo no soy partidaria de decir que al cine o al arte hay que apoyar, la cultura es una inversión para nuestra generación”, expresó.

La artista, que por el momento tiene planes de retornar a la televisión en nuestro país, también subrayó la importancia de promover la cultura para dejar “el camino más apto” para un mejor futuro profesionalizado en el arte.

Finalmente invitó al público a disfrutar de esta película, que también nos vincula con “la historia de nuestros países hermanos” como lo fue el atentado a la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994. Y que, a partir de este universo paralelo creado en la ficción, el protagonista llega a Paraguay.

También destacó el colorido que nuestro país refleja en “Descansar en paz”. “En la película hay una diferencia en el toque cultural, en el toque cómico, hasta en el color de ropa. Es una representación de lo que los paraguayos somos para el mundo: somos alegría, felicidad, somos hospitalarios, somos grandes personas. Yo siempre digo que el mundo necesita más de los paraguayos, solo que nosotros no estamos enterados hasta que salimos y volvemos”, concluyó.