¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron esta semana en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Series

The Last of Us, temporada 2 (Max)

La muy esperada segunda temporada de la aclamada serie basada en la saga de videojuegos The Last of Us. Cinco años después de su viaje a través de los Estados Unidos devastados por un virus letal, Joel y Ellie se han asentado en un pueblo donde viven vidas relativamente tranquilas, hasta la aparición de un grupo de extraños que busca venganza contra Joel. Protagonizan Bella Ramsey, Pedro Pascal y Kaitlyn Dever. Nuevos episodios cada domingo.

El fin del amor, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Regresa esta serie argentina sobre una joven mujer que, luego de una ruptura romántica, decide rebelarse contra el concepto tradicional del romance y contra su crianza religiosa judía ortodoxa. Protagonizada por Lali Espósito y Verónica Llinás.

Nueva vida en Ramson Canyon (Netflix)

Una nueva telenovela estadounidense sobre tres dinastías rurales enfrentadas en un pequeño pueblo de Texas. Con Josh Duhamel y Minka Kelly.

El ensayo, temporada 2 (Max)

Nuevos episodios de esta irreverente serie de docu-comedia creada por Nathan Fielder, quien ofrece consejos para superar situaciones difíciles a varias personas, con métodos inusuales y consecuencias inesperadas. Nuevos episodios cada domingo.

La cúpula de cristal (Netflix)

Una nueva serie sueca de suspenso policial en la que una criminóloga, su padre adoptivo y un expolicía unen fuerzas para resolver la desaparición de una niña. Protagonizada por Léonie Vincent.

Camaleón: El pasado no cambia (Disney+)

Una nueva serie dramática argentina que sigue a una periodista quien busca exponer los abusos sexuales de un conocido artista plástico. Con China Suárez y Pablo Echarri.

Valiendo madres (Amazon Prime Video)

Una nueva serie mexicana de comedia sigue a un grupo de mujeres que intenta lidiar con las dificultades e imprevistos de la vida como esposas y madres. Con Marcela Guirado, Lidia San José, Verónica Bravo y Paola Fernández.

Yo no soy Mendoza (Netflix)

Una nueva serie dramática mexicana en la que un hombre es secuestrado y debe fingir ser un empresario corrupto en un desesperado intento por recuperar su vida. Protagonizan Vahdir Derbez y Laura Londoño.

La chica robada (Disney+)

Una serie británica de suspenso sobre la búsqueda internacional de una niña que es secuestrada. Con Holliday Grainger, Ambika Mod y Jim Sturgess.

Proyecto Ovni (Netflix)

Una serie de comedia dramática polaca sobre una exestrella de televisión quien intenta desvelar una conspiración supuestamente relacionada a extraterrestres. Protagonizada por Piotr Adamczyk.

Jóvenes del medio siglo (Disney+)

Una serie estadounidense de comedia sobre un trío de hombres homosexuales que se mudan a vivir con la madre de uno de sus amigos recién fallecido. Con Nathan Lane, Matt Bomer, Nathan Lee Graham y Linda Lavin.

Government Cheese (Apple TV+)

Una comedia surrealista estadounidense que sigue a un ladrón convicto que es liberado de prisión e intenta convertirse en un inventor de herramientas. Protagonizada por David Oyelowo.

Enciclopedia de Estambul (Netflix)

Una serie dramática turca que sigue a una joven mujer de un pequeño pueblo que se muda a la principal ciudad de Turquía y enfrenta una serie de grandes desafíos. Con Canan Ergüder.

Películas

Inexplicable (Netflix)

Un drama brasileño sobre las dificultades que un padre y una madre enfrentan cuando su hijo es hospitalizado por una grave enfermedad. Con Letícia Spiller y Eriberto Leâo, dirigida por Fabrício Bittar.

iRehén (Netflix)

Un thriller neerlandés de suspenso basado en hechos reales, en el que la policía de Ámsterdam intenta resolver una situación de rehenes en una tienda de Apple. Protagonizada por Soufiane Moussouli y dirigida por Bobby Boermans.