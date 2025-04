“La infiltrada” y “Cien años de soledad” conquistan los Premios Platino del público

“La infiltrada”, la película de la cineasta española Arantxa Echevarría, se consagró hoy en la entrega de los Premios Platino del público, al conquistar tres galardones: Premio del Público a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Interpretación Masculina, por el trabajo de Luis Tosar; y Mejor Interpretación Femenina, por la labor de Carolina Yuste.

El largometraje, inspirado en un caso real sobre una policía infiltrada en el grupo terrorista ETA, parte también como favorito para la ceremonia de la XII edición de los Premios Platino. Es la más nominada de este año y cuenta con 11 candidaturas, entre ellas la de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Masculina y Femenina, para Yuste y Tosar, respectivamente.

La otra gran candidata de este domingo es la serie colombiana “Cien años de soledad”, que también se impuso en la preferencia del público. Esta mañana recibió el Premio del Público a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, mientras que el actor Claudio Cataño conquistó el Premio del Público a la Mejor Interpretación Masculina en Serie.

“Yo solamente puedo dar gracias y sentirme sumamente privilegiado porque levanto esta estatuilla. Agradecerle al público y, sobre todo recordar y entender, que estoy levantando esto porque esto es un esfuerzo colectivo gigantesco de miles de personas que hicieron posible Cien años de soledad”, expresó el actor, quien interpretó a Aureliano Buendía, en la ceremonia realizada en el Teatro Albéniz.

La adaptación a la pantalla de la célebre novela de Gabriel García Márquez es también la más nominada para este domingo en el apartado de las series. Tiene ocho candidaturas, entre ellas la de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana.

El Premio del Público a la Mejor Interpretación Femenina en Serie fue para la actriz española Candela Peña por su trabajo en “El caso Asunta”, una serie de Netflix sobre la desaparición de una niña cuyos padres adoptivos eran sospechosos de instigar el crimen.

El Palacio Municipal IFEMA de Madrid acogerá este domingo a la entrega de los Premios Platino, el reconocimiento al cine y las series de Iberoamérica. En el apartado de películas, otras grandes candidatas son la argentina “El Jockey”, la brasileña “Ainda Estou Aqui”, la mexicana “Pedro Páramo” y la costarricense “Memorias de un cuerpo que arde”.

En cuanto a las series, otras grandes candidatas son la mexicana “Como agua para chocolate” y las brasileñas “Senna” y “Cidade de Deus: A luta não para”.

Eva Longoria y la importancia de la representación

La actriz estadounidense Eva Longoria, quien este año recibirá el Premio Platino de Honor, señaló hoy en conferencia de prensa que su intención de convertirse en productora y directora vino de la necesidad de generar oportunidades para la comunidad latina.

No obstante, señaló que pese a estos esfuerzos la situación de los latinos en Hollywood no está mejorando. “Está bajando cada año. Hay menos latinos enfrente y detrás de las cámaras que años pasados. Hay menos mujeres detrás y delante de las cámaras. Estamos en el otro camino”, expresó.

La actriz de “Amas de casas desesperadas” afirmó que su intención no es “buscar talento”, porque sostiene hay mucho talento en la comunidad latina, sino “ponerlo en alto”. “Siempre cuando estoy trabajando y siempre cuando estoy contratando a mi equipo estoy ofreciendo oportunidades para los latinos y las mujeres”, agregó.

También habló acerca de la serie culinaria “Searching for Spain”, que mañana domingo será estrenada en CNN, y que también realizó en México. Recordó que tanto en este proyecto televisivo como en “Flamin’ Hot”, la película que marca su debut como directora, buscó poner a mujeres o a mexicanos-americanos al frente de los episodios o de los equipos de trabajo.

“Siempre estoy diciendo ‘quiero conseguir gente que sabe de esta historia’. Y no hay mucha gente que hace esto, pero para mí es muy importante”, subrayó.

La actriz también refirió que, a veces, en la industria audiovisual no se quiere contratar a la gente si no tiene experiencia. “Yo no puedo tener la experiencia sino trabajo, entonces, para mí es muy importante ofrecer la oportunidad”, añadió.

Longoria recordó que, al inicio de su carrera, le costaba mucho conseguir roles ya que le costaba encajar en los criterios de los personajes latinos por no hablar español, pero tampoco en las “gringas” por sus rasgos latinos.

“La gente en Hollywood no puede ver que somos muy diversos. Hay un montón de colores para quienes somos. Yo me sentí como ni de aquí, ni de allá. Ese es un gran problema, que hay un estereotipo sobre quienes somos y ojalá lo podamos cambiar con las historias que estamos poniendo en la pantalla”, expresó.

Premios Platino: horario y dónde ver

La ceremonia de los Premios Platino será mañana domingo a las 21:00 (16:00 de Paraguay) y tendrá como presentadores a la actriz mexicana Aislinn Derbez y al actor y cantante español Asier Etxeandia.

Diversas figuras del cine y la televisión iberoamericana serán parte de este evento, que contará con las actuaciones musicales de Pablo Alborán y Prince Royce. La cantante argentina María Becerra tuvo que suspender su presentación tras haber sido intervenida de urgencia por un embarazo ectópico.

La ceremonia podrá ser vista en Paraguay a través del canal de aire Trece, así como del canal de cable TNT. A través de internet se podrá ver mediante la plataforma de streaming Max y también en la web www.smartplatino.tv.