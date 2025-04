“Aún estoy aquí” y “Cien años de soledad” conquistan los Premios Platino 2025

La película brasileña “Aún estoy aquí” se consagró anoche como la principal ganadora de los Premios Platino al conquistar el reconocimiento a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción. La película también se impuso en la categoría de Mejor Dirección mediante el trabajo de Walter Salles y en Mejor Interpretación Femenina por el trabajo de Fernanda Torres.

El largometraje, que ya en marzo pasado conquistó el Óscar a la Mejor Película Internacional, sorprendió en una noche en la que parecía que los principales galardones iban a quedar en manos del largometraje español “La infiltrada”, que tenía once nominaciones y el día anterior se había quedado con los premios del público.

No obstante, la película que retrata la historia de una policía que se infiltró en el grupo terrorista ETA recibió el premio al Mejor Guion, que fue para Arantxa Echevarría y Amelia Mora; y el de Mejor Dirección de Montaje, para Victoria Lammers.

Si bien Fernanda Torres ni Walter Salles pudieron estar presentes para recibir sus premios, ambos mandaron mensajes a través de sus productores o compañeros de reparto. Torres lamentó no poder asistir por compromisos de trabajo y remarcó que el filme aborda “la brutalidad de la dictadura del Brasil, una de las tantas que se dieron en Latinoamérica en el contexto de la guerra fría”.

“Dictadura nunca más”, expresó la actriz brasileña en su mensaje; mientras que Salles recordó a grandes exponentes del cine iberoamericano y afirmó que “es nuestra casa”.

La película de Pedro Almodóvar, “La habitación de al lado” también obtuvo dos Premios Platino. Triunfó en la categorías de Mejor Música Original, por el trabajo de Alberto Iglesias, y Mejor Dirección de Fotografía, por la labor de Edu Grau.

El actor español Eduard Fernández conquistó el premio a la Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en “Marco”. Aseguró que cuando le ofrecieron este personaje le pareció que era “grande y raro”.

“Era un personaje muy complejo, que mintió sobre lo más sagrado y que quería siempre el aplauso. Creo que todos tenemos algo de ese impostor”, expresó.

El Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto se otorgó, de forma póstuma, al actor argentino Daniel Fanego por su trabajo en “El Jockey”, en medio de un homenaje a su trayectoria. En tanto, en el apartado femenino se impuso la actriz española Clara Segura por su trabajo “El 47″.

“El ladrón de perros”, del cineasta chileno Vinko Tomicik, conquistó el Premio Platino a la Mejor Ópera Prima de Ficción, presentando una historia sobre la discriminación que sufren los jóvenes lustrabotas en La Paz, Bolivia; y que llevó ocho años de trabajo, según afirmó su director.

La cineasta salvadoreña Tatiana Huezo se impuso en la categoría de Mejor Documental con “El eco”; mientras que en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Animación triunfó “Mariposas negras”, coproducida entre España y Panamá, bajo la dirección de David Baute.

Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño y Antonin Dalmasso conquistaron el Platino a la Mejor Dirección de Sonido por “Segundo premio”, mientras que “Pedro Páramo” triunfó en la categoría de Dirección de Arte por la labor de Eugenio Caballero y Carlos Y. Jacques.

La película costarricense “Memorias de un cuerpo que arde”, una película que explora el deseo femenino a través de relatos de mujeres adultas mayores, fue galardonada con el Premio Platino al Cine y Educación en Valores.

En lo que respecta a las series y miniseries iberoamericanas, la gran ganadora fue la producción colombiana “Cien años de soledad”. La adaptación de la célebre novela de Gabriel García Márquez fue reconocida como la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción Iberoamericana.

El actor colombiano Claudio Cataño, quien interpretó al coronel Aureliano Buendía, obtuvo el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Reparto triunfó Jairo Camargo, por su interpretación de Apolinario Moscote.

En la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie la ganadora fue la actriz española Candela Peña por “El caso Asunta”; mientras que su compatriota Carmen Maura fue la ganadora del Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por “Tierra de mujeres”.

El Platino al Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana fue para los responsables de la producción brasileña “Senna”, basada en la vida del recordado piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Ellos son Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luis Bolognesi y Patricia Andrade.

La gala, que tuvo como sede al Palacio Municipal IFEMA de Madrid, estuvo conducida por la actriz mexicana Aislinn Derbez y el actor y cantante español Asier Etxeandia, quien deslumbró con un número musical que terminó con una temática circense.

El evento también contó con las actuaciones musicales del cantante español Pablo Alborán, quien interpretó su reciente hit “CLICKBAIT”; y del artista estadounidense de ascendencia dominicana Prince Royce. El cantante, conocido como “El príncipe de la bachata”, trajo al escenario una versión en este género de la balada de los Bee Gees “How Deep Is Your Love”.

La aparición sorpresa de Sofía Vergara

Otra de las sorpresas de la noche fue la aparición en escena de la actriz colombiana Sofía Vergara, quien no estaba anunciada entre las estrellas que serían parte de este evento. La actriz de “Modern Family” fue la encargada de entregar el Premio Platino de Honor a Eva Longoria.

“Me fui a Hollywood queriendo ser Eva Longoria, es una inspiración para todas nosotras, para las actrices en Los Ángeles”, expresó Vergara mientras le entregaba la estatuilla. Longoria también recibió, a través de un vídeo, los saludos de Melanie Griffith, Jessica Alba y Amaury Nolasco.

“Que me hagan sentir parte de ustedes me hace muy feliz”, expresó Longoria, recordando su origen mexicoamericano y sus raíces españolas. “Desde que empecé mi carrera en Hollywood en 1998, he tenido el sueño de representar con orgullo a mis países y honrar de forma particular a las mujeres hispanas”, añadió la actriz, principalmente conocida por su trabajo en la serie “Amas de casa desesperadas”.

Longoria también señaló sentirse “honrada y orgullosa” y afirmó que “los hispanos siempre somos algo más”. “Más trabajadores, más humanos, somos gente buena. El mundo necesita eso, gente buena”, acotó la actriz estadounidense.

Los Premios Platino, promovidos por Egeda y Fipca, serán realizados el año que viene nuevamente en México. El complejo Xcaret, ubicado en el estado de Quintana Roo volverá a albergar a esta fiesta del cine y las series de Iberoamérica.