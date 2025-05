¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Series

And Just Like That..., temporada 3 (HBO Max)

Una miniserie que sirve como continuación de la legendaria serie Sex and the City y reúne a Carrie, Miranda y Charlotte 11 años después de los eventos de la película Sex and the City 2, explora sus vidas y desafíos al haber superado la barrera de los 50 años. Vuelven Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Rick y Morty, temporada 8 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta mundialmente exitosa serie animada no apta para menores sobre las aventuras intergalácticas e interdimensionales de un brillante pero perturbado científico y su angustiado nieto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mejor hermana (Amazon Prime Video)

Una nueva serie de suspenso en la que el asesinato de un prestigioso abogado de Nueva York desvela una maraña de secretos que amenazan a toda su familia. Con Jessica Biel, Elizabeth Banks y Corey Stoll.

El mal invisible (Disney+)

Una serie española de suspenso basada en hechos reales que sigue a dos agentes de policía mientras investigan una serie de asesinatos de personas en situación de calle en Barcelona durante el confinamiento por la pandemia de covid-19. Con David Verdaguer y Ángela Cervantes.

Dept. Q (Netflix)

Una serie policial sobre un brillante pero atípico detective que es asignado como líder de una excéntrica unidad para investigar casos no resueltos en Escocia. Protagonizada por Matthew Goode.

Nuestro Seúl por descubrir (Netflix)

Un drama coreano sobre dos hermanas gemelas con personalidades totalmente opuestas que deciden intercambiar identidades y ver la vida desde los ojos de la otra. Con Park Bo-young y Park Jin-young.

El novicio rebelde (Amazon Prime Video)

Una comedia colombiana sobre un hombre que se oculta en una iglesia, perseguido por un grupo criminal, y acaba asumiendo accidentalmente la falsa identidad de un seminarista. Con Hassam y Paola Rey.

Unicornio salvaje (Netflix)

Una serie tailandesa sobre un joven emprendedor que inicia un negocio de entrega de encomiendas que acaba involucrándolo con el mundo criminal. Protagonizada por Natara Nopparatayapon.

Películas

Mountainhead (HBO Max)

Una comedia dramática en la que un grupo de amigos adinerados se reúnen en un resort en las montañas mientras una grave crisis financiera se desarrolla a nivel mundial. Con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith y Ramy Youssef, y dirigida por Jesse Armstrong, creador de la galardonada serie Succession.

Corazón delator (Netflix)

Un drama romántico argentino sobre un hombre que, luego de recibir un trasplante de corazón, decide indagar sobre su donante y acaba conociendo a la viuda de este. Protagonizan Benjamín Vicuña y Julieta Díaz bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La viuda negra (Netflix)

Un thriller español que sigue la investigación de un asesinato ocurrido hace años que amenaza con exponer un perturbador secreto de la viuda de la víctima. Protagonizada por Carmen Machi, Ivana Baquero y Tristán Ulloa, y dirigida por Carlos Sedes.

Lo que le falta a esta estrella (Netflix)

Un drama romántico animado coreano sobre la relación entre un hombre en la Tierra y una astronauta que viaja a Marte.

Bono: Stories of Surrender (Apple TV+)

Un documental que sigue al cantante irlandés Bono, de la legendaria banda de rock U2, mientras presenta su show individual Stories of Surrender. Dirigido por Andrew Dominik.

Capitán América: Un nuevo mundo (Disney+)

Luego de su paso por los cines hace unos meses, llega a streaming esta entrega del universo cinematográfico Marvel en la que Sam Wilson, ya establecido como el nuevo Capitán América, debe investigar un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos que revela un complot mucho más grande. Con Anthony Mackie y Harrison Ford, dirigida por Julius Onah.