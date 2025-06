Cine: las películas que se estrenan en Paraguay en junio

La mitad del año ha pasado y el mes de junio trae estrenos muy esperados para dar inicio a la segunda parte de 2025.

Estos son los estrenos anunciados para junio en cines de Paraguay:

Bailarina (jueves 5)

Una adición al universo de las películas de John Wick que transcurre entre la tercera y cuarta entrega de esa saga que se centra en una asesina entrenada por la misma organización que crio a John, quien se lanza a la búsqueda de venganza por la muerte de su padre. Ana de Armas (El hombre gris) protagoniza y regresan a sus roles de las películas anteriores de Wick Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane y Lance Reddick. La dirección es de Len Wiseman (Inframundo).

Cuando el demonio llama (jueves 5)

Una película de terror sobrenatural que presenta en forma de documental los esfuerzos de un grupo de sacerdotes por exorcizar un demonio que ha poseído a una mujer. Con Jessie Nerud y Danny Bohnen, dirigida por Carmelo y Nicholas Chimera.

A punto de explotar (jueves 5)

Un thriller de suspenso que sigue a un grupo de activistas ambientalistas mientras intentan sabotear con explosivos un oleoducto en Texas, Estados Unidos. Protagonizada por Ariela Barer (The Last of Us) y Lukas Gage (Euphoria), y dirigida por Daniel Goldhaber (Cam).

Cómo entrenar a tu dragón (jueves 12)

Un “remake” del galardonado filme animado del mismo nombre de 2009, que cuenta la historia de un joven de una sociedad vikinga en guerra con dragones, quien rescata y entabla amistad con una de esas bestias voladoras. Con Mason Thames (El teléfono negro), Nico Parker (The Last fo Us) y Gerard Butler (El robo perfecto: Pantera). La película es dirigida por Dean DeBlois, quien también dirigió la versión original animada.

Oshi No Ko: El acto final (jueves 12)

Una adaptación del popular manga Oshi no Ko de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, en el que un ginecólogo y su paciente mueren y reencarnan como los hijos de una popular cantante de música pop de la que ambos eran fans. Con Kaito Sakurai, Nagisa Saito y Asuka Saito.

Max (jueves 12)

Una película animada cristiana que relata la historia del sacerdote polaco Maximilian Kolbe y sus vivencias durante la ocupación nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial.

Elio (jueves 19)

La nueva película de Pixar sigue a un niño obsesionado por los extraterrestres, quien acaba siendo secuestrado por alienígenas y se convierte, por accidente, en el embajador de la Tierra ante la comunidad galáctica.

Exterminio: La evolución (jueves 19)

La secuela del clásico de terror de 2002 Exterminio y su secuela de 2006. Casi 30 años después de que el Reino Unido fuera arrasado por un virus que convierte a sus infectados en rabiosas máquinas de matar, una comunidad ha logrado asentarse en una isla, pero un padre e hijo dejan la seguridad de su hogar para adentrarse en el interior de Inglaterra en busca de un secreto. Con Jodie Comer (Killing Eve), Ralph Fiennes (Cónclave) y Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu). La película es dirigida por Danny Boyle, realizador de la primera entrega de 2002 y de filmes como Trainspotting (1996), La playa (2000), Sunshine (2006), Slumdog Millionaire (2008) o Steve Jobs (2015).

F1 (jueves 26)

Un drama deportivo sobre un corredor veterano de carreras quien es reclutado para formar parte, junto con un joven piloto, de un nuevo equipo que busca abrirse paso en el mundo de la Fórmula 1. Protagonizada por Brad Pitt (Babylon), Damson Idris (Black Mirror) y Kerry Condon (Los espíritus de la isla) y dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

M3gan 2.0 (jueves 26)

En la secuela del popular filme de terror de 2022 M3gan, la creación de un nuevo robot con tecnología militar que se rebela obliga a Gemma a crear un nuevo cuerpo para M3gan, la inteligencia artificial que casi las mata a ella y a su hija y quien acaba convirtiéndose en su única esperanza. Protagonizada de nuevo por Allison Williams y dirigida por Gerard Johnstone.

Hurry Up Tomorrow (jueves 26)

El cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, protagoniza este thriller psicológico en que encarna a una versión ficcionalizada de sí mismo, atrapado en una pesadilla existencial en manos de una fan perturbada. También actúan Jenna Ortega (Beetlejuice Beetlejuice) y Barry Keoghan (Saltburn) bajo la dirección de Trey Edward Shults.