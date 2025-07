Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Título original: The Fantastic Four: First Steps

Dirección: Matt Shakman

Guion: Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan e Ian Springer (basado en personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby)

Elenco: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner, Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Matthew Wood, Mark Gatiss, Sarah Niles

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 115 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 12:40; 18:10 (en español); 15:20; 21:00 (subtitulada). XD y D-Box , 13:30; 16:20 (en español); 19:10; 22:00 (subtitulada). Premier , 12:10; 18:10 (en español); 15:20; 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 15:15; 19:45 (en español); 13:00; 17:30; 22:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 13:30; 14:45; 15:45; 17:00; 18:00; 20:15; 22:30 (en español); 19:15; 21:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20; 15:40; 18:00; 20:20 (en español); 22:40 (subtitulada). Sábado y domingo matinales , 11:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:15; 14:15; 15:30; 16:30; 17:45; 18:45; 20:00; 22:15 (en español); 21:00 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:05; 15:20; 17:50; 20:20 (en español). Sábado y domingo matinales , 11:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:15; 17:30; 19:45 (en español); 22:00 (subtitulada). 4D , 13:45; 16:00; 18:15 (en español); 20:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:05; 15:20; 17:50; 20:20 (en español). Sábado y domingo matinales , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15; 22:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:05; 15:20; 17:50; 20:20 (en español). Sábado y domingo matinales , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45; 19:00; 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45; 19:15; 20:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:30; 16:15; 19:00 (XD, en español); 21:45 (XD, subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:20; 15:40; 18:00; 20:20; 22:30 (en español). Sábado y domingo matinales , 11:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:05; 15:20; 17:50; 20:20 (en español). Domingo matinal , 11:10 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:00 (en español); 16:50; 19:40; 22:30 (subtitulada). D-Box , 14:00 (en español); 16:50; 19:40; 22:30 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:15; 17:20; 19:30; 21:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:40; 19:30; 21:45 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:45; 19:00; 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 22:00 (en español); 19:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30; 18:45; 21:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:30; 22:15 (en español).