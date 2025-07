Sé lo que hicieron el verano pasado

Título original: I Know What You Did Last Summer

Dirección: Jennifer Kaytin Robinson

Guion: Jennifer Kaytin Robinson y Sam Lansky (basado en una novela de Lois Duncan)

Elenco: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Billy Campbell, Gabbriette Betchel, Austin Nichols, Joshua Orpin

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 111 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:20; 20:10 (en español); 13:00; 17:40; 22:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:20; 21:40 (en español); 15:10; 19:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:00; 16:15; 18:30; 21:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:45; 20:00; 22:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (en español); 21:40 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:45; 20:25; 22:35 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:45 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:30; 18:30; 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (en español); 21:00 (subtitulada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:10 (en español).