El último rodeo

Una exestrella de rodeo que decide volver al ruego mientras intenta recomponer su relación con su hija, de quien se ha distanciado.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 09:53

Título original: The Last Rodeo

Dirección: Jon Avnet

Guion: Jon Avnet, Neal McDonough y Derek Presley

Elenco: Neal McDonough, Ruvé McDonough, Mykelti Williamson, Christopher McDonald, Sarah Jones, Daylon Swearingen, Irene Bedard

Calificación: Apta para todo público

Duración: 116 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:20 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

