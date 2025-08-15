El último rodeo

Título original: The Last Rodeo
Dirección: Jon Avnet
Guion: Jon Avnet, Neal McDonough y Derek Presley
Elenco: Neal McDonough, Ruvé McDonough, Mykelti Williamson, Christopher McDonald, Sarah Jones, Daylon Swearingen, Irene Bedard
Calificación: Apta para todo público
Duración: 116 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:20 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).