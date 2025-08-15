Cine y TV

Rosario: Herencia maldita

Una mujer de negocios neoyorquina descubre a su abuela fallecida en su casa en una noche nevada. Mientras espera la ambulancia junto al cuerpo, fenómenos paranormales comienzan a manifestarse.

14 de agosto de 2025 - 09:44

Título original: Rosario

Dirección: Felipe Vargas

Guion: Alan Trezza

Elenco: Emeraude Toubia, David Dastmalchian, José Zúñiga, Paul Ben-Victor, Diana Lein, Emilia Faucher, Constanza Gutiérrez

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 88 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español); 22:40 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 21:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:10 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:15 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).

