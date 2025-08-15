Rosario: Herencia maldita

Título original: Rosario
Dirección: Felipe Vargas
Guion: Alan Trezza
Elenco: Emeraude Toubia, David Dastmalchian, José Zúñiga, Paul Ben-Victor, Diana Lein, Emilia Faucher, Constanza Gutiérrez
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 88 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español); 22:40 (subtitulada).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 21:00 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:20 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:10 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:15 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).