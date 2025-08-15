“¿Y dónde está el policía?” y “Los tipos malos 2″ encabezan los estrenos en cines

Cinco nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine de Paraguay, entre las que destaca el regreso a la pantalla grande de la serie de películas de comedia ¿Y dónde está el policía? en una nueva versión en la que Liam Neeson hereda el protagonismo del legendario Leslie Nielsen.

Neeson protagoniza como el torpe teniente Frank Drebin Jr., quien debe resolver un misterioso asesinato mientras intenta impedir que su escuadrón policial sea desmantelado.

Junto a Neeson protagonizan Pamela Anderson (The Last Showgirl) y Paul Walter Hauser (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), bajo la dirección de Akiva Schaffer.

También destaca esta semana el estren de Los tipos malos 2, la secuela de la exitosa película animada de 2021 de DreamWorks sobre un audaz grupo de animales ladrones. En esta continuación, el señor Lobo y su equipo de animales ladrones unen fuerzas con otro grupo de atracadores para un nuevo golpe.

En su versión original en inglés, la película cuenta de nuevo con las voces de Sam Rockwell, Marc Maron y Awkwafina, entre otros.

Terror y una legendaria artista mexicana en versión animada

Otro estreno de esta semana es la película de terror Rosario: Herencia maldita, sobre una mujer de negocios neoyorquina quien descubre a su abuela fallecida en su casa, en una noche nevada. Mientras espera la ambulancia junto al cuerpo, fenómenos paranormales comienzan a manifestarse.

La película es protagonizada por Emeraude Toubia (Shadowhunters) y David Dastmalchian (Oppenheimer), y dirigida por Felipe Vargas.

Otra opción animada de esta semana es Hola Frida, una producción francesa inspirada por la legendaria artista plástica mexicana Frida Kahlo, que escapa al mundo infinito de su imaginación cuando queda en cama por una enfermedad.

Finalmente, se estrena también el drama estadounidense El último rodeo, sobre una exestrella de rodeo que decide volver al ruego mientras intenta recomponer su relación con su hija, de quien se ha distanciado.

Protagonizada por Neal McDonough (Tulsa King) y dirigida por Jon Avnet (Las dos caras de la ley).

Re-estreno de “El viaje de Chihiro”

En paralelo, Cinemark re-estrena esta semana en sus salas el clásico animado El viaje de Chihiro (2002), una de las películas más aclamadas del legendario director japonés Hayao Miyazaki y Studio Ghibli.

La película sobre una niña que se pierde con sus padres en un parque de diversiones abandonado y acaba entrando a una dimensión mística llena de criaturas mitológicas, se estrenó originalmente en 2002 y ganó el premio Óscar a la mejor película animada, entre muchos otros galardones.

Re-estrenos por el Día del Niño

Por el fin de semana del Día del Niño (sábado 16 de agosto en Paraguay), varios cines tendrán funciones especiales de sus películas para todo público actualmente en cartelera y traerán de vuelta a la pantalla grande varios filmes de años recientes.

Además de las películas más nuevas como Pitufos, Elio o los “remakes” de Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, estarán de regreso en cartelera Pie Pequeño (2018), Cigüeñas (2016) y Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir (2023).