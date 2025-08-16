¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana trae el debut en series de una de las sagas cinematográficas de ciencia ficción más icónicas de todos los tiempos y nuevas temporadas de numerosas series como Betty la fea: La historia continúa, además de una variedad de largometrajes originales.

Series

Alien: Earth (Disney+)

Una serie en el universo de las películas de ciencia ficción Alien, a cargo de Noah Hawley, creador de las aclamadas series Fargo y Legión. En la serie, una nave espacial que transportaba peligrosos seres extraterrestres choca en la Tierra, liberando a las peligrosas criaturas en el planeta. Protagonizada por Sydney Chandler.

Betty la fea: La historia continúa, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie secuela de la clásica telenovela colombiana Betty la fea, en la que Betty intenta navegar una complicada relación con su hija y una crisis en la compañía que maneja con su esposo Armando. Con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Quebranto (Disney+)

Una nueva serie de suspenso sobre una joven mujer argentina que rastrea sus orígenes en México y descubre que fue arrebatada de su madre biológica, y acaba involucrada con un grupo criminal mientras intenta encontrar a su progenitora. Protagoniza Tini Stoessel.

En el barro (Netflix)

Un drama argentino en el que una criminal veterana en prisión debe sobrevivir en el peligroso mundo penitenciario mientras una lucha de poder se desata en la cárcel. Protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere.

Agente Butterfly (Amazon Prime Video)

Una miniserie de acción en la que un exagente de inteligencia de Estados Unidos que vive en Corea del Sur ve su vida de paz derrumbarse por las consecuencias de una decisión de su pasado y se ve obligado volver a las armas mientras su antigua organización lo persigue. Con Daniel Dae Kim.

Sin límites con Chris Hemsworth, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie documental protagonizada por el actor Chris Hemsworth que explora las distintas formas en que el ser humano ha buscado superar los límites de su salud a lo largo de la historia.

Miss Governor (Netflix)

La continuación de la serie She, the People, del realizador Tyler Perry, que se estrenó en mayo de este año y sigue a una mujer afroamericana que intenta hacerse camino en el turbulento mundo de la política estadounidense. Protagoniza Terri J. Vaughn.

Jóvenes y millonarios (Netflix)

Una serie francesa sobre cuatro jóvenes amigos de la ciudad de Marsella cuyas vidas cambian radicalmente cuando ganan la lotería y descubren que, lejos de ser un sueño, su nueva vida se convierte en una pesadilla. Protagonizada por Abraham Wapler.

La fiesta de las salchichas: Comidatopia, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie secuela de la película animada para adultos La fiesta de las salchichas (2016), en la que la salchicha Frank y sus amigos exploran el peligroso mundo humano luego de verse obligados a abandonar su hogar.

Seducción fatal, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie sudafricana de suspenso sobre una profesora casada que se ve envuelta en una red de intriga mortal luego de tener un encuentro sexual con un hombre menor. Protagonizan Kgomotso Christopher y Prince Grootboom.

Películas

La noche siempre llega (Netflix)

Un thriller de suspenso en el que una mujer desesperada por salvar el hogar de su familia recurre a acciones extremas para conseguir dinero. Con Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, dirigida por Benjamin Caron.

Despelote (Netflix)

Una comedia animada no apta para menores que sigue a un perro que descubre que está a punto de ser castrado, por lo que escapa de su casa para una última aventura. Dirigida por Genndy Tartakovsky, creador de aclamadas series como El laboratorio de Dexter o Samurái Jack y realizador de las películas de Hotel Transilvania.

Snoopy presenta: Un musical de verano (Apple TV+)

Un mediometraje animado basado en los icónicos personajes de Peanuts, en el que Charlie Brown y sus amigos van a un campamento de verano y viven diversas aventuras.

Mononoke II: Las cenizas de la ira (Netflix)

La secuela del filme animado japonés Mononoke: El fantasma bajo la lluvia, basado en el anime Mononoke. En esta continuación, un exorcista errante se enfrenta a una fuerza demoniaca que acecha un hogar de concubinas en el Japón antiguo.