IPS: extitular Jorge Brítez se entregó a la Justicia

Alrededor de las 07:30, Jorge Brítez se presentó ante el juez Rodrigo Estigarribia, acompañado de sus abogados.

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En estos momentos se realiza la audiencia de imposición de medidas. Otras dos personas imputadas por el caso también se habrían presentado en el Poder Judicial.

Se trata de Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS, y Juan Manuel Villar López, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. Hay otras cinco personas que aún no fueron detenidas ni localizadas en el marco de la misma causa.

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El fiscal de la causa, Julio Ortiz, está conectado de manera telemática debido a la imprevista aparición del extitular de la previsional.

De acuerdo con lo señalado en la imputación del agente del Ministerio Público, el caso tiene que ver con las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS.

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La defensa Brítez autorizó que se transmita la audiencia

Una vez finalizada la comparecencia, el juez Rodrigo Estigarribia comunicó que la audiencia podrá ser transmitida por los medios de comunicación

“Yo hablé con el abogado y le pedí autorización para que la prensa pueda presenciar la audiencia. Van a tener conocimiento de los fundamentos que toma el poder judicial y de los fundamentos que presenta la defensa”, explicó el magistrado.

🔶 Mafia en el IPS: Jorge Brítez se presentó ante la Justicia. Juzgado permitirá a periodistas formar parte de la audiencia



🔶 "Yo hablé con el abogado José Fernández y le pedí autorice para permitir que formen parte de la audiencia (a periodistas)", juez Rodrigo Estigarribia.… pic.twitter.com/yglC7hvSXz — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 6, 2026

¿Por qué “puentearon” al fiscal?

Al presentarse directamente ante el juez, lo que logra la defensa de Brítez es que Estigarribia levante la orden de captura que pesaba en contra del expresidente. De esa manera, afrontará la audiencia de imposición de medidas como hombre libre.

Esto no ocurrirá con Vicente Battaglia quien se encuentra fuera del país. Según su abogado, el mismo regresará a Paraguay para someterse al proceso judicial. Al llegar al país, en el momento de hacer el trámite en Migraciones, saltará la orden de captura, por lo que tendrá que ser detenido -y esposado- por la Policía Nacional.

Se presenta otro prófugo ante la justicia

Inicialmente, José Raúl Coronel Acosta, director de Mantenimiento iba a presentarse en la sede del Ministerio Público, pero finalmente también decidió acudir al Palacio de Justicia en Sajonia.