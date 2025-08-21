Cine y TV

Drácula

El inmortal vampiro Drácula llega a Londres, donde se obsesiona con una mujer de alta sociedad.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 12:01

Dirección: Luc Besson

Guion: Luc Besson (basado en una novela de Bram Stoker)

Elenco: Caleb Landry Jones, Zoë Bleu, Christoph Waltz, Matilda de Angelis, Ewens Abid, David Shields, Guillaume de Tonquédec, Bertrand-Xavier Corbi

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 129 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:50 (en español); 18:50; 21:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:10 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).

