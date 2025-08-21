Dirección: Luc Besson
Guion: Luc Besson (basado en una novela de Bram Stoker)
Elenco: Caleb Landry Jones, Zoë Bleu, Christoph Waltz, Matilda de Angelis, Ewens Abid, David Shields, Guillaume de Tonquédec, Bertrand-Xavier Corbi
Calificación: Para mayores de 13 años
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Duración: 129 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:50 (en español); 18:50; 21:50 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 21:20 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:10 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español).