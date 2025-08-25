Festival de Cine LesBiGayTrans reúne 35 producciones y un tributo a Gabriela Mistral

Con varios estrenos y producciones provenientes de toda América, Europa y África, la edición 21 del Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans se llevará a cabo desde este martes 26 al sábado 30 en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary).

Historias que atraviesan, conmueven y transforman promete esta edición del evento organizado por Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, a partir de una convocatoria a la que se presentaron 232 producciones internacionales.

“La programación, cuidadosamente curada, incluye largometrajes, documentales y cortometrajes nacionales e internacionales, funciones especiales, homenajes y actividades culturales con fuerte contenido político y social”, destacó la organización.

Remarcaron que, a lo largo de estos años, el festival se ha constituido en un espacio sostenido de visibilidad, reflexión y encuentro: un territorio donde el cine narra amores disidentes, afectos que desafían las normas y cuerpos que resisten.

Todas las funciones contarán con subtítulos en español y, además, las funciones especiales incorporarán interpretación con lengua de señas, como parte del esfuerzo por garantizar el acceso como un derecho cultural.

La apertura será hoy a las 18:30 con la presentación del espectáculo teatral “Mi hermoso Paraguay (Dos campañas políticas)”, a cargo de Panambi Scalamogna y Sonia Moura, bajo la dirección de Paola Irún.

Posteriormente se exhibirán los cortometrajes “El rayo”, “Eu estou aquí”, “Estoy bien mamá”, “Kokuhaku”, “Les deseo” y “Luces azules”.

Mañana habrá un homenaje a la poeta chilena Gabriela Mistral, al cumplirse 80 años de su Premio Nobel. En colaboración con la Embajada de Chile en Paraguay y el Centro Cultural de España se proyectará el documental “Locas Mujeres”, de María Elena Wood.

Esta película retrata la vida de la poetisa chilena y su vínculo con Doris Dana. Durante la jornada también se presentará una lectura performática de “Correspondencia”, la obra de Mistral dedicada a Dana, a cargo de Guadalupe Lobo y Giselle Caputo.

Competencia de audiovisuales nacionales

Esta edición del festival también rendirá un homenaje a la actriz Ana Ivanova con la proyección del cortometraje “De este mundo”, en la noche del jueves.

En esa jornada también se presentarán siete proyectos nacionales en competencia, los cuales competirán por la “Concha de Oro”.

Los trabajos seleccionados son: “Extraños en el paraíso (tráiler para una película que no existe)”, de Maximiliano Sanguina; “5 Cápsulas. El documental”, de Gustavo González; “Nuestras camas siguen en llamas”, de Arturo Maciel y “Vestido de Gabi”, de Alicia Jeanette Morán Oviedo.

También integran esta selección “Pytagua/ Extranjere”, de Sara J. Quintana; “Fruta prohibida”, de Sandra Flecha; “Santa Travesti”, de Manu Portillo y “Bolero rojo”, de Ángel Molina.

Las obras internacionales competirán por el Premio del Público y también habrá un reconocimiento especial a la Mejor Obra Latinoamericana con enfoque de género, así como menciones de honor para destacar algunos trabajos por su calidad artística, originalidad o aporte temático.

Para la categoría de cortos nacionales, el jurado estará conformado por la cineasta, docente y curadora paraguaya Jimena Román; la productora Patricia Sánchez; y el colorista y director de fotografía Fernando Rivas.

Programación completa del Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans

Martes 26

Noche de Apertura

18:30 Apertura. Espectáculo teatral “Mi hermoso Paraguay”, con Sonia Moura y Panambi Scalamogna

18:50 El rayo / Paraguay

19:10 Eu estou aquí (Yo estoy aquí) / Brasil

19:30 Estoy bien, mamá / España

19:35 Kokuhaku / España - Japón

19:50 Les deseo / España 19:45 Luces azules / Argentina

Miércoles 27

Noche Mistral

18:30 J’existe (Yo existo) / República Democrática del Congo - Bélgica

18:50 Más allá de lo común / España

19:00 Exento / Cuba

19:15 [No] Body / España

19:25 O amor não cabe na sala (El amor no cabe en la sala) / Brasil

19:45 “Correspondencia” Gabriela Mistral: cartas a Doris Dana. Lectura performática / Guadalupe Lobo y Giselle Caputo

19:50 Locas mujeres / Chile

Jueves 28

Noche de cine nacional y países invitados

18:30 De este mundo / Paraguay. Proyección de homenaje a Ana Ivanova

18:45 Zoe / España

18:55 Todo lo demás se borra / Argentina

19:05 No te vayas / España

19:10 O menino e as borboletas zumbis (El niño y las mariposas zombis) / Brasil

19:30 ¿Quién quiere ser normal? / España

Nacionales en competencia

19:40 Extraños en el paraíso (tráiler para una película que no existe)

19:45 5 CÁPSULAS. El documental

20:00 Nuestras camas siguen en llamas

20:20 Vestido de Gabi

20:30 Pytagua / Extranjere

20:35 Fruta prohibida

20:40 Santa travesti

20:45 Bolero rojo

Viernes 29

18:30 Lanzamiento de la serie ESI: Relatos para crecer / Paraguay

18:45 Empezar de nuevo / España

18:50 Estado de excepción / Ecuador

19:05 Scattered pictures (Imágenes dispersas) / EEUU

19:15 Busco-me / Brasil

19:20 KillJote / España

19:40 Muses / Canadá

19:50 ¿Dónde estás? / España

20:05 Góndola / Alemania - Georgia

Sábado 30

La última noche