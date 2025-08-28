Atrapado robando

Título original: Caught Stealing

Dirección: Darren Aronofsky

Guion: Charlie Huston (basado en un libro de Charlie Huston)

Elenco: Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Benito A Martínez Ocasio, Carol Kane, Tenoch Huerta

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 107 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:20; 21:50 (subtitulada). Premier , 18:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:10; 21:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:15; 17:30; 21:30 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 18:00; 20:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:30; 20:10 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:40; 15:50; 18:00 (en español); 20:05 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:10; 21:20 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:40; 15:50; 18:00; 20:05 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:00; 18:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:15 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).