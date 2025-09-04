Cine de Barrio inicia ciclo de cine argentino, que incluye dos grandes clásicos

El espacio Cine de Barrio (Defensa Nacional 737 c/ Washington) iniciará una programación dedicada al cine argentino, con el apoyo de la Embajada de Argentina en Paraguay. Cuatro películas se podrán ver desde hoy y hasta el próximo 25 de septiembre, a las 19:00, con acceso libre y gratuito.

La comedia “Made in Argentina” (1987), una película de Juan José Jusid, inaugurará hoy este ciclo y presentará la historia de un matrimonio exiliado en Nueva York, durante una década, que retorna a la Argentina de visita por unos días.

En esta visita se reencuentra con el Negro y Yoli, el hermano y la cuñada de la mujer, quienes residen en Lanús.

La proyección estará acompañada por una degustación de Malbec ofrecida por la Embajada Argentina.

El jueves 11 a las 19:00 se podrá ver la clásica comedia “Esperando la carroza” (1985), dirigida por Alejandro Doria, con un gran elenco conformado por Antonio Gasalla, Luis Brandoni, China Zorrilla, Betiana Blum, entre otros.

La trama presenta a Mamá Cora, muy cerca ya de los ochenta años, quien tiene tres hijos y una hija. Vive con uno de ellos, que pasa serios apuros económicos.

Un día la familia se reúne para celebrar una comida de aniversario, y es en ese momento cuando se plantea el gran dilema: ¿Quién se hará cargo de ella llevándosela a su casa? El peliagudo asunto se complica cuando reciben la noticia de que la anciana se ha tirado a la vía del tren.

El jueves 18 también se podrá ver otro gran clásico del cine del vecino país: “Nueve reinas” (2000). El filme de Fabián Bielinsky, protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls presenta a dos estafadores de poca monta.

Juan y Marcos casualmente se ven envueltos en un asunto que los puede hacer millonarios: tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar.

Cerrando el ciclo, el jueves 25 de septiembre, se exhibirá la película de terror “La luz mala” (2022). El largometraje, dirigido por Carlos Kbal, presentará a René y Walter quienes, ante la caída de los auspiciantes de radio, deciden llevar su programa sobre ovnis a la TV.

El destino parece acompañarlos y ese día cae uno en los Esteros del Iberá. Una conductora de TV de la capital se les suma en esta loca búsqueda.