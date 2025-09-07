¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 1 y el domingo 7 de septiembre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana, el legendario dúo del cineasta Spike Lee y el actor Denzel Washington estrenan un remake de un clásico, una de las películas más taquilleras del año llega a streaming, entre otras interesantes novedades.

Películas

Del cielo al infierno (Apple TV+)

La nueva película del galardonado cineasta Spike Lee y su reunión con el actor Denzel Washington es un “remake” del thriller japonés El cielo y el infierno (1963), de Akira Kurosawa. Esta nueva versión sigue a un influyente productor musical radicado en Nueva York que se convierte en el objetivo de un vengativo secuestrador. Junto a Washington protagonizan Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera y los raperos ASAP Rocky y Ice Spice.

Lilo y Stitch (Disney+)

Luego de su exitoso paso por los cines de todo el mundo, llega a streaming el remake del clásico animado de 2002 Lilo y Stitch, en el que un destructivo extraterrestre fugitivo aterriza por accidente en Hawái y es adoptado por una niña muy peculiar. Protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Adugong y Chris Sanders, y dirigida por Dean Fleischer Camp.

Karate Kid: Leyendas (HBO Max)

También luego de haber pasado por cines, llega a la pantalla chica esta continuación de la saga de películas Karate Kid y la serie Cobra Kai, en la que campeón de karate Daniel LaRusso y el maestro chino de kung fu Han unen fuerzas para entrenar a un joven en sus dos estilos de artes marciales. Con Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang, dirigida por Jonathan Entwistle.

Inspector Zende (Netflix)

Una comedia india de acción en la que un inspector de policía debe dar caza a un temible asesino serial. Con Manoj Bajpayee, dirigida por Chinmay Mandlekar.

Series

Task (HBO Max)

Una nueva miniserie de suspenso en la que un agente del FBI toma el mando de una fuerza de tarea con la misión de detener a los responsables de una serie de robos violentos. Protagonizan Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones y Thuso Mbedu. Disponible desde el domingo.

Concierge Pokémon, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie animada japonesa del universo Pokémon, que sigue a una empleada de un lujoso resort que se especializa en albergar a Pokémon.

The Runarounds (Amazon Prime Video)

Una serie dramática estadounidense en la que un grupo de estudiantes de secundaria muy distintos entre sí forman una banda de rock. Con Axel Ellis, Jesse Golliher y William Lipton.