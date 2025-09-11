Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito

Título original: 劇場版「鬼滅の刃」無限城編
Dirección: Haruo Sotozaki
Guion: Ufotable
Elenco: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Reina Ueda, Nobuhiko Okamoto, Takahiro Sakurai, Katsuyuki Konishi
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 155 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 17:30; 21:30 (en español); 13:00; 14:00; 14:30; 16:30; 18:00; 20:00; 21:00 (subtitulada). XD y D-Box, 15:00 (en español); 18:30; 22:00 (subtitulada). Premier, 17:30 (en español); 14:00; 21:00 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 17:00; 20:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 17:10 (en español); 15:30; 18:30; 21:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:30; 16:30; 19:30; 22:30 (subtitulada).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:45; 17:15 (en español); 15:45; 18:45; 21:45 (subtitulada).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:30; 17:25 (en español); 18:30; 20:20; 21:30 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00 (en español); 18:30 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:30 (en español); 12:30; 18:30; 21:30 (subtitulada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:30; 17:25 (en español); 15:30; 18:25; 20:20; 21:20 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 18:40; 20:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (en español); 20:00 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español); 20:00; 20:30; 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:00 (en español); 18:30; 21:50 (subtitulada). XD, 14:10 (en español); 17:30; 21:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 20:00 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 17:25 (en español); 14:20; 20:00 (subtitulada). Domingo matinal, 11:00 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 17:10 (en español).