Dirección: Michael Shanks

Guion: Michael Shanks

Elenco: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond, Jack Kenny, Francesca Waters, Aljin Abella

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 102 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:20 (en español); 22:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:15 (en español); 13:00; 15:05; 17:10; 21:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 20:10 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 19:00; 20:50 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:15; 22:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15 (en español); 21:20 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 22:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 20:00 (en español).