De Roma a París, los homenajes a la “gran dama” del cine Claudia Cardinale

Los elogios llegaron primero del mundo del cine, del que Claudia Cardinale, fallecida el martes a los 87 años en Nemours cerca de París, fue un ícono mundial.

La intérprete rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

“Quizás fue la estrella más bella de la época más bella y rica de nuestro cine” , afirmaron los responsables de los legendarios estudios romanos Cinecittà, Antonio Saccone y Manuela Cacciamani, donde se rodaron varias de sus películas.

La Bienal de Venecia, que organiza la Mostra de cine, rindió homenaje a la memoria de una actriz “única e inolvidable” que “iluminó el cine de autor italiano e internacional”.

Conocida por sus papeles en filmes como “El gatopardo”, “Érase una vez en el Oeste” o “Fellini, ocho y medio”, Cardinale era una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto con Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

El Festival de Cannes, a través de su delegado general, Thierry Frémaux, rindió homenaje a una “italiana aventurera, libre y apasionada” que “nos robó el corazón película tras película (...) siempre con su alegría y audacia”.

Los jefes de Estado italiano y francés se sumaron a los homenajes a esta actriz nacida en La Goulette, Túnez, el 15 de abril de 1938, de madre francesa y padre siciliano.

“Sencilla y humilde”

El presidente italiano, Sergio Mattarella, la describió como “una artista extraordinaria, una heroína inolvidable del cine italiano e internacional”.

“Claudia Cardinale encarnaba (...) una mirada, un talento que aportó tanto a las obras de los más grandes, desde Roma hasta Hollywood, y París, que eligió como patria”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

A los 17 años, Cardinale ganó un concurso de belleza al que ni siquiera se había presentado y que cambió su vida.

Invitada a la Mostra de Venecia, cautivó al mundo del cine antes de rodar, a los 22 años, “Rocco y sus hermanos” (1960) de Visconti.

Con el director italiano hizo una de sus películas más importantes, “El gatopardo”, junto a Alain Delon y Burt Lancaster, en 1963.

A pesar de ser una estrella mundial, la actriz vivía “de forma sencilla y humilde, tal y como era ella”, dijo a AFP su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, en un lugar ecléctico que albergaba su casa y la Fondazione Claudia Cardinale, un centro de acogida y promoción de jóvenes artistas.

“Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar”, añadió. “Creo que fue feliz aquí”.

El miércoles, algunas personas anónimas acudieron a depositar flores en la puerta verde de su casa.

Entre ellas estaba Patricia, muy emocionada, que quería rendir un homenaje a una “gran dama”. “Marcó toda mi vida”, dijo esta mujer.

“Le hablaba a menudo de ’Érase una vez en el Oeste’” , recuerda otro vecino, Frédéric Renard. “Y cada vez, ella me decía: ’Pero, ¿sabe?, he hecho otras películas’” , y le contaba los “entresijos” del rodaje.