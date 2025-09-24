Cine y TV

De Roma a París, los homenajes a la “gran dama” del cine Claudia Cardinale

PARÍS. De Roma a París, los homenajes se multiplican este miércoles tras la muerte de Claudia Cardinale, “gran dama” del cine, fallecida la víspera en las afueras de París, donde vivía de forma “sencilla y humilde” , según su hija.

24 de septiembre de 2025 - 14:56
La actriz Claudia Cardinale en una foto del año 2019. La artista italiana falleció a los 87 años, dejando una extensa filmografía de más de 150 películas.
Los elogios llegaron primero del mundo del cine, del que Claudia Cardinale, fallecida el martes a los 87 años en Nemours cerca de París, fue un ícono mundial.

La intérprete rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

“Quizás fue la estrella más bella de la época más bella y rica de nuestro cine” , afirmaron los responsables de los legendarios estudios romanos Cinecittà, Antonio Saccone y Manuela Cacciamani, donde se rodaron varias de sus películas.

La Bienal de Venecia, que organiza la Mostra de cine, rindió homenaje a la memoria de una actriz “única e inolvidable” que “iluminó el cine de autor italiano e internacional”.

Claudia Cardinale en febrero de 1962, en el estreno de la película "La Fayette", dirigida por Jean Dréville.
Conocida por sus papeles en filmes como “El gatopardo”, “Érase una vez en el Oeste” o “Fellini, ocho y medio”, Cardinale era una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto con Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

El Festival de Cannes, a través de su delegado general, Thierry Frémaux, rindió homenaje a una “italiana aventurera, libre y apasionada” que “nos robó el corazón película tras película (...) siempre con su alegría y audacia”.

Los jefes de Estado italiano y francés se sumaron a los homenajes a esta actriz nacida en La Goulette, Túnez, el 15 de abril de 1938, de madre francesa y padre siciliano.

“Sencilla y humilde”

El presidente italiano, Sergio Mattarella, la describió como “una artista extraordinaria, una heroína inolvidable del cine italiano e internacional”.

“Claudia Cardinale encarnaba (...) una mirada, un talento que aportó tanto a las obras de los más grandes, desde Roma hasta Hollywood, y París, que eligió como patria”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

Claudia Cardinale y Marcello Mastroianni, junto al director Pasquale Squitieri, en el festival de Cannes.
A los 17 años, Cardinale ganó un concurso de belleza al que ni siquiera se había presentado y que cambió su vida.

Invitada a la Mostra de Venecia, cautivó al mundo del cine antes de rodar, a los 22 años, “Rocco y sus hermanos” (1960) de Visconti.

Con el director italiano hizo una de sus películas más importantes, “El gatopardo”, junto a Alain Delon y Burt Lancaster, en 1963.

A pesar de ser una estrella mundial, la actriz vivía “de forma sencilla y humilde, tal y como era ella”, dijo a AFP su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, en un lugar ecléctico que albergaba su casa y la Fondazione Claudia Cardinale, un centro de acogida y promoción de jóvenes artistas.

Claudia Squitieri, hija de la fallecida actriz Claudia Cardinale, conversa con los periodistas frente a su domicilio en Francia.
“Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar”, añadió. “Creo que fue feliz aquí”.

El miércoles, algunas personas anónimas acudieron a depositar flores en la puerta verde de su casa.

Entre ellas estaba Patricia, muy emocionada, que quería rendir un homenaje a una “gran dama”. “Marcó toda mi vida”, dijo esta mujer.

“Le hablaba a menudo de ’Érase una vez en el Oeste’” , recuerda otro vecino, Frédéric Renard. “Y cada vez, ella me decía: ’Pero, ¿sabe?, he hecho otras películas’” , y le contaba los “entresijos” del rodaje.

