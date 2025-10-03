¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 29 de septiembre y el domingo 5 de octubre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana trae un thriller de acción con Mark Wahlberg, lo nuevo del director de la saga Bourne, una serie sobre uno de los asesinos seriales más notorios de la historia de Estados Unidos y varias comedias televisivas, entre otras novedades.

Películas

Juego sucio (Amazon Prime Video)

La nueva película del guionista y director Shane Black (Arma mortal, Iron Man 3) es una adaptación de las novelas Parker de Donald Westlake, y sigue a un ladrón que planea un golpe en Nueva York que lo pondrá en conflicto con la mafia, un dictador sudamericano y el hombre más rico del mundo. Protagonizada por Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar.

A través del fuego (Apple TV+)

El nuevo filme del cineasta Paul Greengrass, director de las últimas tres películas de la saga Bourne, es un thriller basado en hechos reales en el que el conductor de un bus debe atravesar un devastador incendio forestal para salvar a un grupo de niños. Con Matthew McConaughey y America Ferrera.

Steve (Netflix)

Un drama que sigue a un profesor que intenta cambiar las vidas de sus estudiantes en una escuela para jóvenes con problemas de comportamiento. Protagonizan Cillian Murphy y Tracey Ullman bajo la dirección de Tim Mielants.

Rockstar: Duki desde el fin del mundo (Netflix)

Un documental íntimo sobre la vida y carrera del rapero argentino Duki, uno de los principales exponentes del trap en su país. Dirigido por Alejandro Hartmann.

Series

Monstruo: La historia de Ed Gein (Netflix)

Una serie de suspenso que explora la vida y crímenes del asesino serial estadounidense Ed Gein, quien aterrorizó a los Estados Unidos en la década de 1950. Con Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Suzanna Son y Tom Hollander.

Animal (Netflix)

Una comedia española sobre un veterinario rural que se ve obligado a aceptar un trabajo en la tienda-boutique para mascotas de su sobrina, y debe adaptarse a un mundo muy distinto. Protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo.

Chad Powers: Mariscal de campo (Disney+)

Una comedia estadounidense en la que un jugador de fútbol americano universitario en horas bajas se suma a un equipo en apuros, asumiendo una identidad falsa, para intentar revivir su carrera. Con Glen Powell, Perry Mattfield y Steve Zahn.

El genio y los deseos (Netflix)

Una comedia coreana en la que un genio milenario aparece en la vida de una mujer moderna, quien debe elegir los tres deseos que va a pedirle. Protagonizan Kim Woo-bin y Bae Suzy.

Hombres de verdad (Netflix)

Una comedia alemana sobre un grupo de amigos cuarentones que deben intentar adaptarse a una realidad social que ya no gira en torno a ellos. Con Tom Beck, Moritz Führmann, Serkan Kaya y David Rott.

Las hermanas Grimm (Apple TV+)

Una serie animada que sigue a dos hermanas, descendientes de los hermanos Grimm, que emprenden aventuras en compañía de personajes de los cuentos de sus antecesores.

La nueva brigada (Netflix)

Una serie sueca que trascurre en la década de 1950 y sigue a la primera brigada compuesta solo por mujeres en la policía de Suecia. Protagonizada por Agnes Westerlund Rase y Josefin Asplund.

Riv4les (Netflix)

Una serie juvenil italiana en la que la llegada de una nueva estudiante a un colegio cambia toda la estructura social del instituto. Con Samuele Carrino y Kartika Malavasi.